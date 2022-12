(Enviados especiales).- El delantero del seleccionado argentino Julián Álvarez manifestó hoy que clasificar a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y quedar entre "los cuatro mejores" sería "una alegría increíble" para el plantel y para el país.

"La ilusión está siempre, queremos llegar a lograr todo pero vamos paso a paso. Será un partido difícil pero estar entre los cuatro mejores del Mundo sería importante para el grupo y una alegría increíble para el país", declaró la "Araña" en diálogo con el canal oficial de la FIFA en la previa del partido de mañana ante Países Bajos por los cuartos de final.

Sobre los europeos, el delantero cordobés aseguró que es un "gran equipo".

"Tiene grandes jugadores y siempre es fuerte pero con nuestras armas y haciendo lo nuestro creemos que podemos pasar de fase", señaló la "Araña", que en sus primeros dos partidos como titular, ante Polonia y Australia, marcó dos goles.

"Estoy contento. Trato de entrenarme al máximo para estar a disposición del técnico y ayudar a mis compañeros. En la Selección fui de menos a más como me pasó en River y en (Manchester) City", remarcó sobre su impactante evolución a los 22 años.

Álvarez fue consultado por la anécdota del vestuario de Manchester City donde el entrenador español Josep "Pep" Guardiola anticipó que la Argentina tenía "un buen equipo" e iba a ser una candidata al título.

"Fue en los primeros, días, estaban los portugueses y (el español) Rodri. Hablaban del Mundial, de Portugal, de Brasil y 'Pep', como yo recién llegaba y no hablaba mucho, me señaló a mí y dijo que la Argentina tenía un buen equipo", recordó.

Claro que antes de llegar a la Premier League, el delantero brilló en River Plate, al que le agradeció el crecimiento como "persona y jugador".

"Agradecido al club porque desde que llegué a los 16 años me ayudaron mucho, me inculcaron muchos valores y me hicieron crecer como persona y como jugador. Gran parte de lo que es estar acá hoy se lo debo a River", destacó.

Por último, el delantero envió un mensaje para todos los hinchas argentinos. A los que mañana estarán en el estadio Lusail y también a los que alentarán en cada punto del país.

"Que sigan creyendo, confiando en nosotros y apoyando porque el cariño se siente. Vamos a dejar todo en la cancha para darles una alegría", completó.

(Télam)