Carlos Tevez volvió a la escena pública después de su paso por la dirección técnica de Rosario Central y afirmó esta noche que le "entuasiasmaría mucho estar en un proyecto con el seleccionado argentino sub 20, con Lionel Scaloni como cabeza".

Tevez se autocalificó como "formador de jugadores" y afirmó que quiere "volver al ruedo de la dirección técnica, pero siguiendo en Argentina", porque es donde quiere seguir dando sus "primeros pasos como entrenador".

"Y el sub 20, para uno que jugó en la selección es un sueño. Sea la Sub 20 o por qué no la Sub 17. Si uno entra en ese proyecto, pediría que me dejen preparar algo para presentar, porque tengo una manera de enseñar, un modelo de trabajo, y después, si ambos coinciden con el que tiene la AFA, que le sirva de enseñanza para los chicos de esa edad. A mi me apasiona enseñarle al jugador, como no me va a seducir estar ahí", le remarcó Tevez a ESPN esta noche.

"Pero también digo que si me llaman de un club donde hay un colega trabajando no puedo aceptar, porque no sería ético", advirtió. En la sub 20 acaba de renunciar Javier Mascherano.

Tevez sostuvo que tiene "39 años (los cumplió el pasado 5 de febrero) y por lo tanto mucho por delante. Estoy terminando de armar mi cuerpo técnico con otro ayudante de campo, pero no puedo dar el nombre porque actualmente está trabajando", advirtió.

Posteriormente hizo un repaso de su exitosa carrera, destacó al volante de Rosario Central Gino Infantino como uno de sus "preferidos" y finalmente reiteró que hoy en día no está "en condiciones de ser dirigente. Es que no estoy preparado para eso", argumentó en el cierre el "Apache". (Télam)