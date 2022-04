El entrenador de Boca juniors, Sebastián Battaglia, admitió "equivocaciones" del equipo en la derrota sufrida anoche de visitante ante el Deportivo Cali por 2 a 0 por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022, y aunque reconoció que se fueron con "tristeza", marcó que ahora deben "mirar para adelante".

"El equipo hizo un partido correcto pero con equivocaciones que nos costaron. Estamos tristes por la derrota, pero tenemos que mirar para adelante", dijo el técnico en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio Las Palmeras, de Cali.

El DT "Xeneize" también se refirió a la paridad del Grupo donde anoche en La Paz el Always Ready venció al Corinthians por 2 a 0.

"En el fútbol actual todo se empareja y puede pasar cualquier cosa en un partido once contra once. Tenemos la exigencia por lo que significa el nombre de nuestro club. Que haya ganado Always Ready no me sorprende, será difícil en la altura, la Copa es difícil", señaló Battaglia.

El entrenador también analizó las dificultades defensivas que tiene el equipo en la pelota detenida en contra, donde le vienen marcando goles desde que comenzó el año, y anoche repitió el argentino Guillermo Burdisso, quien abrió el marcador para el Cali.

"La pelota parada pasó a ser importante y a nosotros nos golpea no solo ahora, son complicaciones que tenemos que seguir trabajando y mejorando. Era un partido parejo y una pelota parada, en el segundo tiempo cuando no pasaba nada, terminó abriéndolo", dijo el exfutbolista, el más ganador en la historia del club.

A las ausencias en la Copa por suspensiones y lesiones de Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Diego González, Guillermo "Pol" Fernández y Sebastian Villa, se puede agregar ahora las de Carlos Zambrano y Juan Ramírez,

El defensor peruano, con una molestia muscular, será sometido a estudios para comprobar la lesión que lo hizo abandonar el partido a los 43 minutos del primer tiempo y ser reemplazado por Nicolás Figal, de mediocre actuación.

En tanto, en el segundo tiempo el juvenil Alan Varela ingresó por Juan Ramírez, quien padece una molestia en su tobillo derecho que lo tiene a maltraer desde hace varios partidos.

El zaguero peruano, todo indica que estaría desgarrado, estaría sin jugar por lo menos 15 días o más, en una posición donde para la Copa, Battaglia solo cuenta ahora con Gastón Avila, Figal y el juvenil de 20 años Gabriel "Pola" Aranda.

Boca tuvo un mal debut y regresó a Buenos Aires esta madrugada en un vuelo chárter, y esta tarde comenzará a preparar el partido del sábado como visitante de Vélez por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Luego el próximo martes de local recibirá al conjunto boliviano Always Ready desde las 19.30 por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022. (Télam)