El delantero Santiago López, una de las figuras de Argentina en el Sub-17, afirmó hoy que están para "grandes cosas" en el Mundial de Indonesia tras la goleada sobre Venezuela por 5 a 0 en octavos de final.

"Mejoramos mucho en relación al debut contra Senegal pero en el partido de hoy demostramos que estamos para grandes cosas", evaluó el futbolista de Independiente.

El equipo de Diego Placente inició, como pasó con la mayor en Qatar, con una derrota (2-1) y luego se repuso con tres victorias consecutivas para estar entre los ocho mejores de la competición.

"Hacer un gol y más en un Mundial es algo hermoso", valoró sobre su intervención en el resultado.

MIRÁ TAMBIÉN Unión fue inhibido por la FIFA luego de reclamo de club paraguayo por deuda del pase de Marabel

López adelantó que con Brasil, rival del viernes próximo a las 9.00, les quedó una "espina" por la derrota en el Sudamericano por 3 a 2 en Quito, Ecuador.

En la misma sintonía, el atacante Agustín Ruberto, autor de dos goles, valoró la posibilidad de marcar "rápido" y dejarlo liquidado en el "primer tiempo con el 3 a 0" porque de esta manera tuvieron "más confianza".

"No tenía pensado picarla en el penal porque no lo venía practicando pero me dijeron que me daban la confianza para hacerlo", comentó.

"Se viene un partido con Brasil, que es distinto a los demás rivales porque es un clásico", reconoció el delantero de River Plate en declaraciones a TyC Sports.

MIRÁ TAMBIÉN Cristian Pichi Erbes y Daniel Keko Villalva dejaron de ser jugadores de Ferro

Argentina tiene el desafío de llegar por primera vez en la historia de la categoría a una final, aunque claro que antes tendrá enfrente a Brasil, uno de los grandes candidatos al título.

(Télam)