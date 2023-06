El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, destacó hoy la alegría de contar con el equipo nacional, campeón mundial en Qatar, y con Lionel Messi, de cara al choque de mañana contra Australia, en uno de los amistosos de la doble fecha FIFA.

"La verdad es que estamos contentos. Es el primer partido de Argentina en el exterior luego de ser campeones del mundo. Yo creo que es una demostración de cariño de nuestro seleccionado y de nuestro país a China. Lo hemos vivido también aquí durante el Mundial", destacó el funcionario en una entrevista con China Global Television Network (CGTN).

El seleccionado argentino hará mañana su presentación desde las 9, con todas sus figuras, encabezado por Lionel Messi, Emiliano Martínez y Ángel Di María, en la capital china de Beijing.

El encuentro tendrá lugar en el recién renovado Estadio de los Trabajadores de Beijing, con capacidad para 68.000 espectadores.

"Estoy gratamente sorprendido por todo lo generado. Siempre digo que el deporte es un gran embajador, sobre todo en el caso del fútbol y en el de Lionel Messi, que es muy querido y respetado en el mundo. Me encontré con gente que vino de otras provincias de China y en mi caso, que me toca viajar mucho por el país, todos me preguntaron por él", valoró.

"Le quiero agradecer también a todo el sistema de medios de comunicación por este apoyo", concluyó en referencia a la transmisión de la final contra Francia, en la que hubo 900 millones de televidentes chinos. (Télam)