El entrenador del seleccionado español, Luis Enrique, se mostró muy "satisfecho" tras derrotar a Italia en San Siro por 2 a 1 y dijo que fueron "fieles" a su "estilo" para conseguir la clasificación a la final de la Liga de Naciones, además de destacar la actuación del debutante Gavi, algo que consideró "excepcional, fuera de lo normal".

"No es un triunfo que marque a una generación, no lo creo, porque no somos así de contundentes, pero sí es una victoria muy bonita porque nos lleva a una final y estamos entre los dos mejores de esta competición", indicó Luis Enrique en rueda de prensa divulgada por DPA.

"Es evidente que algún día iba a llegar la derrota de Italia, porque batió un récord mundial con números increíbles (37 encuentros sin perder), pero nosotros estamos en la final siendo fieles a nuestro estilo", remarcó.

El exfutbolista de Barcelona y Real Madrid sostuvo que éste fue "un partido que genera mucha satisfacción, pero no el más completo. Pero ahora ya es pasado y hay que centrarse en la final, mejorar las cosas que hemos hecho hoy y tratar de ser mejor equipo en cada partido", añadió el gijonés ante los medios.

Pese al histórico triunfo en Italia, el primero en partido oficial en toda la historia, Luis Enrique aseguró que tampoco leerá la prensa este jueves. "No tengo por norma leerla y no lo haré mañana. Analizaré el partido en profundidad, mejoraremos algo del tema posicional, pero estoy muy contento porque con un entrenamiento y medio los jugadores han interpretado bien la idea. Me gusta mucho por ellos, ya que soy un afortunado de ser seleccionador de un país como España", agregó.

En relación a Gavi, debutante este miércoles con 17 años, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en vestirse la camiseta roja en partidos oficiales, dijo que su situación es "anormal".

"Los que lo conocemos ya sabemos de qué pie renquea. Y no es lo normal ver un jugador con esa personalidad y ese fútbol, y con ese perfil de interior típico de nuestro sistema. Juega entre líneas, no pierde el balón, tiene capacidad para dar el último pase. No sólo será el futuro de la selección, sino que ya podemos ver que es el presente. Lo he visto muchas veces antes de hoy en las categorías inferiores y en el primer equipo de Barcelona y no le pesa la responsabilidad. Es muy completo y un portento físico", reseñó. (Télam)