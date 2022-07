La goleadora del seleccionado argentino femenino de fútbol, Yamila Rodríguez, mostró su emoción por la clasificación al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 tras vencer hoy a Paraguay 3-1, triunfo en el que aportó dos conquistas, y quedarse con el tercer puesto de la Copa América de Colombia.

"Estamos en el Mundial, no lo puedo creer", expresó Rodríguez, emocionada, apenas terminó el encuentro en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia.

"Esto es gracias a nuestro esfuerzo, del plantel y del cuerpo técnico, y se lo quiero dedicar a toda la gente que nos sigue y nos brinda su apoyo incondicional", agregó.

Rodríguez apuntó que "en el entretiempo" hablaron mucho en el vestuario y se convencieron de que "se podía dar vuelta el resultado" porque Argentina "había jugado mejor que Paraguay".

"Por suerte en el segundo tiempo se me abrió el arco y pude sumar dos goles. Creo que también es un premio al esfuerzo porque nunca me di por vencida. Pudimos remontar el resultado y ahora somos mundiales. Todavía no lo puedo creer", concluyó.

Con sus dos conquistas de hoy ya suma seis y, a falta de la final de mañana (Brasil-Colombia), Rodríguez quedó al tope de la tabla de goleadoras de la Copa América. (Télam)