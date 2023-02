El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, aseguró hoy que están confiados en "ser sede del Mundial 2030" tras el lanzamiento de la candidatura colectiva entre Argentina, Chile, Uruguay y su país.

"Estamos confiados en ser las sedes porque sabemos cómo hacerlo", explicó Domínguez en una conferencia de prensa brindada posteriormente al acto central.

"Me siento contento de que volvió la Copa del Mundo al continente y no es casualidad porque viene ganando la Copa América y la Finalíssima antes. Argentina le ganó luego al último campeón del mundo y no es casualidad, es fruto del trabajo de la dirigencia", valoró.

Además, el directivo paraguayo adelantó que tendrán que hacer su "trabajo" para mejorar los estadios y "varias cosas" pero que lo "importante" es que la pasión estará "garantizada".

"FIFA tiene la responsabilidad a resolver y la obligación de conmemorar el centenario del primer Mundial. Particularmente, cuando es mi cumpleaños, a mí me gusta festejarlo en mi casa y no en la del vecino", pidió.

Por otro lado, Domínguez reconoció que la Copa América 2024 se hará en los Estados Unidos, miembro de la Concacaf, por una cuestión de "dinero e ingresos" para las asociaciones de la Conmebol.

"Tenemos muchos sudamericanos viviendo allá, los husos horarios son buenos y nos sirve para trabajar la integración con Concacaf", afirmó.

Finalmente, Domínguez contó que habló con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acerca del tema aunque debe mantenerse "al margen" por su rol de directivo a nivel mundial. (Télam)