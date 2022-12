(Enviados especiales).- El arquero del seleccionado argentino Emiliano "Dibu" Martínez aseguró esta tarde que el equipo está "cada vez mejor" y puso a la versión actual, flamante clasificada a la definición del Mundial Qatar 2022, por encima de la que obtuvo la Copa América 2021 y la Finalissima en junio pasado.

"Siento que estamos cada vez mejor, no somos el mismo equipo de la Copa América ni de la Finalissima. Estamos un escaloncito más arriba", asumió después de la goleada sobre Croacia (3-0) en Lusail.

"Dibu" Martínez consideró que el partido semifinal de hoy fue "el mejor" de todos los disputados en esta Copa del Mundo. "Contra México fue muy duro pero pudimos sacarnos la presión, contra Polonia mejoramos, con Australia y Holanda (sic), sufrimos...", resumió.

"En el entretiempo de hoy hablamos que no nos podía pasar lo mismo y por suerte pudimos liquidarlo. Estamos en la final, es un orgullo y un placer poder jugarla con esta camiseta, pero si no la ganamos no vale nada", concluyó. (Télam)