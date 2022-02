El alero Sebastián Vega apuntó hoy que esta vez dijo "basta" cuando lo insultaron el jueves por la noche en el partido de su equipo, Gimnasia de Comodoro, ante Quimsa, en la Liga Nacional de Básquetbol.

"No es la primera vez que me pasa, lamentablemente uno se acostumbra a veces. Esta vez dije 'basta' y le agradezco a los árbitros que frenaron rápido el partido, a mis compañeros y creo que la próxima la gente misma va a ser la que frene", afirmó el basquetbolista.

El hecho se dio sobre el cierre del tercer período cuando el exjugador de la institución santiagueña fue receptor de diferentes insultos homofóbicos en el momento que su entrenador decidió reemplazarlo.

Vega, una de las figuras de Gimnasia, se enojó y debió ser calmado por el capitán, el pivote Diego Romero, mientras el partido se detuvo durante al menos 10 minutos.

"Hay muchas cosas que me gustarían decir sobre lo que me pasó. Le quiero decir a todos que estoy muy bien, la violencia no se responde con violencia sino con educación", expresó uno de los pocos deportistas profesionales masculinos que hicieron pública su homosexualidad.

Además, Vega se mostró contento con la reacción general: "Le quiero agradecer a la gente de Quimsa. Sé la clase de personas que son. Esos cuatro que me insultaron no son la generalidad. Me siento tranquilo y contento. Estoy muy agradecido a la solidaridad. Es fundamental marcar este mensaje de entrada".

"El club me apoyó siempre. No creo que haya sido algo malo porque terminó siendo una muestra enorme de cariño y me quedo con eso", concluyó.

Por otro lado, la dirigencia de Quimsa emitió un comunicado en repudio al hecho en la jornada del viernes: "Esta institución repudia y no comparte esta actitud, que nada tiene que ver con el pensamiento del club hacia uno de los jugadores más recordados y valorados que vistieron nuestra camiseta y que llevaron a nuestro club a conseguir el título de Campeón de la Liga Nacional",.

"Demás está decir su calidad de persona y que siempre tuvo un comportamiento ejemplar con la familia de Quimsa", concluyó.

Vega es uno de los mejores basquetbolistas de los últimos años en la Liga Nacional, con pasos por Central Entrerriano de Gualeguaychú en sus comienzos y luego por Peñarol de Mar del Plata, Boca, Quimsa -dos veces-, Libertad de Sunchales y desde 2018 en Gimnasia.

Horas más tarde, Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, se manifestó contra la discriminación.

"Desde la AdC manifestamos nuestro repudio a lo sucedido. Nuestro estatuto se diseñó con el objetivo de tener tolerancia cero a la discriminación de cualquier tipo. De esta manera, se multará al club por los hechos ocurridos y las personas involucradas no podrán volver a ingresar al estadio", sentenció. (Télam)