Ángel Di María, el segundo rosarino "mágico" del seleccionado argentino detrás del capitán Lionel Messi, dijo en el día que su conciudadano batió el récord de anotar cinco goles en el 5-0 con Estonia, que este "seleccionado argentino está para pelearle a cualquiera, pero hay que ir paso a paso y no volverse locos, como dijo Luis Enrique".

La referencia vino a cuento porque el entrenador del seleccionado español remarcó que no había que "volverse locos porque Argentina le ganó 3 a 0 a una Italia debilitada".

"Esta selección está para pelearle a cualquiera y lo demostramos con Italia. Pero estoy de acuerdo con Luis Enrique en eso de que tenemos que seguir paso a paso y mejorando esos pequeños errores que vamos cometiendo en algunos partidos", le explicó a TyC Sports el ya exjugador de París Saint Germain (PSG) en el estadio de Osasuna, en Pamplona, donde permaneció en el banco de suplentes ante los estonios.

"Pero todos estamos ilusionados con este momento de la selección, porque por ejemplo el otro día en Inglaterra, contra Italia, nos sorprendió a todos como estaba Wembley lleno de argentinos", destacó.

Y a propósito de ese encuentro y el mensaje irónico que posteó su ya excompañero Neymar comentando un festejo de la celebración de Argentina con la pregunta "ganaron el Mundial?", el rosarino de 34 años tuvo su particular visión.

"Lo de Neymar en las redes después de ese partido es propio de él, porque le gusta picantear y hacer show, pero tenemos una gran relación con él", advirtió.

"En PSG nos llevábamos muy bien con él. Siempre quise quedarme en el club porque tenía un contrato por dos años, pero seguramente haber quedado eliminados en Champions League en octavos por Real Madrid influyó mucho para que tuviera que irme. Pero la despedida compensó la salida, porque es muy difícil que un extranjero sea reconocido con el cariño que lo hicieron", destacó.

"Y después me hicieron poner la firma en un lugar que quedará para siempre, en el Parque de los Príncipes. Porque la gente de PSG es muy difícil para que te ganes su cariño. Pero esta temporada seguramente Messi va a andar mucho mejor y por ende el equipo también", argumentó.

En cuanto a su futuro tras el alejamiento del club parisino, aseguró que "por ahora solamente" tiene en su "cabeza la selección. No se adonde voy a ir, pero voy a buscar un club donde no solamente esté contento yo, sino también mi familia. Por ahora quiero seguir disfrutando de Europa".

"Pero después quiero cumplir con el último deseo de jugar en Rosario Central y también mi familia me quiere ver ahí", apuntó.

"Y en cuanto a la selección, ya lo dije, logré lo que quería lograr y me queda ese último sueño mundialista en Qatar. Pero sería muy egoísta si no diera un paso al costado para dejarle el lugar a los chicos que vienen de abajo", apreció.

"Quizá si no hubiera ganado la Copa América y esta Finalíssima con Italia, pensaría de otra manera, pero esto me puso la cabeza en su lugar. Mis compañeros están meta decirme que deje de decir eso que me voy a ir, pero la Copa América me cambió la mente", insistió.

Y sobre la posibilidad de que él regrese a Rosario Central y Messi se ponga la de Newell's Old Boys "para sacarse el bichito de saber lo que es jugar en el fútbol argentino", 'Fideo' lo consideró bastante improbable.

"No sé si Argentina está en condiciones de tener a Messi jugando en el campeonato local. Por supuesto que sería especial jugar un clásico rosarino contra él. Lo que él mueve es increíble. Lo habíamos visto en la selección, pero en el PSG lo observo diariamente y es impresionante", analizó finalmente Di María, cuyo porvenir estaría en Juventus, de Italia.

(Télam)