El español Aleix Espargaró, del equipo Aprilia, acusa una doble fractura en su pie derecho, aunque no descarta competir este fin de semana en el Gran Premio de Alemania del Moto GP de motociclismo, que se llevará a cabo en el autódromo de Sachsenring, por la séptima fecha del calendario anual de la disciplina.

"Los médicos me recomendaron usar una bota (férula) para no caminar, para no poner más el pie en el suelo", dijo el oriundo de Granollers, de 33 años.

"Ojalá tenga menos que en Mugello debido al diseño de Sachsenring", consideró el motociclista, en declaraciones que reprodujo el sitio Motorsport.

El español viene de obtener el sexto puesto en el Gran Premio de Italia disputado el pasado fin de semana en el autódromo de Mugello, escenario en el que sufrió una caída el jueves previo a la carrera, mientras recorría el circuito en bicicleta y se distrajo observando su teléfono celular.

"Me destrocé el talón. Las radiografías iniciales no mostraron fracturas", remarcó Espargaró.

La resonancia magnética a la que se sometió el lunes último diagnosticó "dos fracturas" en el pie derecho.

"Entonces, el pie estuvo bien en Mugello porque la primera radiografía mostró que no tenía nada, pero tuve mucho, mucho dolor durante el fin de semana, probablemente el viaje más doloroso que he tenido en mi carrera", apuntó.

"El lunes hice una resonancia magnética y se encontró que tenía dos fracturas, un gran edema (acumulación de líquido) y los ligamentos también están dañados", agregó.

Su hermano menor, Pol, había inscripto su nombre para participar del Gran Premio alemán, pero no podrá ser de la partida, porque todavía no se recuperó plenamente de un violento accidente que sufrió en la primera fecha en Portimao (Portugal), cuando terminó con fractura de mandíbula, luego de caerse en la segunda sesión de entrenamientos.

La actividad en Sachsenring comenzará mañana con dos sesiones de prácticas, que se llevarán a cabo entre las 5.45 y 6.30, primero, y 10.00-11.00, luego, en horario de la Argentina.

(Télam)