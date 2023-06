Deportivo Español le ganó esta tarde a Yupanqui -último de la tabla- por 1 a 0, de visitante en el estadio Ciudad Evita de Sportivo Italiano, al comenzar la vigésima fecha del torneo de la Primera C.

El defensor Marcos Bale, a los 29 minutos de la segunda parte, fue el autor del único tanto del encuentro.

La victoria, octava en el torneo, ascendió a Español a la novena ubicación con 28 puntos, mientras que Yupanqui sigue en el último lugar con 12 unidades.

La programación de la jornada continuará de la siguiente manera:

. Mañana

. A las 15:30, Puerto Nuevo-Claypole y Victoriano Arenas-Luján.

. Domingo

. A las 15:30, Atlas-Sportivo Italiano, Deportivo Laferrere-Real Pilar, San Martín-Central Córdoba de Rosario y General Lamadrid-Justo José de Urquiza.

. Lunes

. A las 15:30, Leandro N. Alem-Berazategui

. A las 20:00, Excursionistas-Liniers

Libre: Midland

= Posiciones =

San Martin de Burzaco 37 unidades; Liniers 34; Claypole y Midland 32; J. J. Urquiza 30; Deportivo Laferrere y Luján 29; Atlas, Deportivo Español y Sportivo Italiano 28; Excursionistas 27; Real Pilar y Central Córdoba de Rosario 21; General Lamadrid 20; Puerto Nuevo 19; Berazategui 18; Leandro N. Alem 16; Victoriano Arenas 15; y Yupanqui 12.

En esta temporada no hay descensos, ya que para la próxima se van a fusionar la C y la D. Los dos últimos no podrán ascender en la próxima campaña. (Télam)