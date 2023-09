La nueva directora técnica de la selección española de fútbol femenino Montse Tomé dio su primera lista de convocados con la presencia de 15 campeonas del mundo hace un mes en Australia y Nueva Zelanda pero sin la presencia de Jenni Hermoso, que se alejó del equipo nacional tras el escándalo con el ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Montse Tomé venía de dirigir la Sub 17 de la "Roja", donde obtuvo dos subcampeonatos en las Eurocopas 2022 y 2023 y conquistó el Mundial de la categoría disputado en la India en 2022. En su primera convocatoria, la entrenadora de 41 años decidió no citar a Jenni Hermoso y reveló que fue en consenso con la futbolista del Pachuca mexicano: "Estamos con Jenni en todo, y con todas las jugadoras... hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así, entonces contamos con Jenni" Asimismo, quién fuese jugadora del Levante y el Barcelona incluyó a 15 campeonas del mundo en su lista de convocados pero no detalló si mantuvo una charla con el plantel para el inicio de este nuevo ciclo: "Comienza una nueva etapa, el contador empieza de cero a partir de hoy. No hay nada atrás y tenemos muchísimas ganas de poder contar con estas jugadoras". "Confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión. Estar en la selección española es un privilegio y sé que van a estar con nosotros" culminó la nueva directora técnica de España que tendrá su debut ante Suecia, por la UEFA Nations League, el viernes en Estocolmo y luego, por la misma competición, jugará ante Suiza el martes en condición de local. AMP/AMR NA