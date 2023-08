España se convirtió este domingo en el quinto país ganador de un Mundial Femenino de la FIFA, luego de imponerse sobre Inglaterra (1-0) en la final de la edición Australia-Nueva Zelanda 2023, disputada en Sydney.

El fútbol femenino español, no obstante, logró la particularidad de ser el primero en ostentar las tres Copas del Mundo de la FIFA (Mayor, Sub 20 y Sub 17) en simultáneo.

Además, con la coronación de hoy, España igualó a Alemania en el mérito de haber ganado la mayor competencia del fútbol tanto en varones como en mujeres.

. Detalle de los Mundiales Femenino

Año (sede): campeón.

1991 (China): Estados Unidos

1995 (Suecia): Noruega.

1999 (Estados Unidos): Estados Unidos.

2003 (Estados Unidos): Alemania.

2007 (China): Alemania.

2011 (Alemania): Japón.

2015 (Canadá): Estados Unidos.

2019 (Francia): Estados Unidos.

2023 (Australia-Nueva Zelanda): España.

* Títulos: Estados Unidos.4; Alemania 2; Noruega, Japón y España 1. (Télam)