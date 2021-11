La esgrimista bonaerense Belén Pérez Maurice, tres veces representante olímpica y doble medallista panamericana, se lesionó en el menisco de su pierna izquierda y no disputará mañana el Gran Prix de Orléans, Francia, su primera competencia luego de su participación en la cita de Tokio de julio pasado.

Así lo confirmó hoy, desde Francia, a Télam Pérez Maurice, quien explicó: "Tenía muchas ganas de competir en Francia. Me vio el médico del torneo y me dijo que no podía tirar, que tengo un problema en los meniscos. Ni bien vuelva a Buenos Aires tengo que hacerme todos los estudios", puntualizó la esgrimista.

"Es en la pierna izquierda. Venía con una pequeña molestia. El domingo pasado fue el campeonato nacional número 100. Quería competir y tirarlo y gané mi campeonato 13ro. Creo que ahí se agravó un poquito más y después lo terminó de rematar el viaje en avión", explicó.

Y detalló: "Fue un viaje muy incómodo. Cuando llegué tenía la rodilla muy hinchada. Eso fue lo que terminó de darme el toque de gracia. Tenía muchas ganas de competir en Francia pero me dijeron que se podía agravar".

MIRÁ TAMBIÉN Gimnasia de Jujuy busca mantener la base del equipo para la próxima temporada

Pérez Maurice, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019 y de bronce en los Toronto, Canadá, 2015, en sable individual, disputó tres juegos Olímpicos: Londres 2012 (21er puesto), Río de Janeiro 2016 (25ta) y Tokio 2020.

El 15 de julio pasado, la nicoleña Pérez Maurice, en su tercer Juego Olímpico, fue eliminada por la calificada húngara Anna Marton (6), que la superó por 15-12 (8-5 para la argentina en el primero de los dos asaltos) en la prueba de sable individual femenino de Tokio 2020.

Click to enlarge A fallback.

Al término de esa prueba, su entrenador, Lucas Saucedo -que está a cargo, desde 2007, de las selecciones argentinas de sable masculino y femenino, y con el que entrena seis días por semana- le pidió casamiento ante las cámaras de televisión de la transmisión oficial.

En Tokio, Pérez Maurice, de 36 años, se convirtió en la cuarta argentina en disputar tres Juegos Olímpicos seguidos después de Alejandra Carbone (Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004 en florete individual); Raúl Saucedo (Los Ángeles 1932, Berlín 1936 y Londres 1948, en espada individual) y Omar Vergara (México 1968, Múnich 1972 y Montreal 1976 en espada).

MIRÁ TAMBIÉN Orsini se vuelve a resentir de su desgarro y estira su plazo de recuperación

Pérez Maurice, nacida en la ciudad bonaerense de San Nicolás, es ingeniera en alimentos, modelo publicitaria y cabo primero del Ejército Argentino.

(Télam)