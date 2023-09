Escocia derrotó hoy a Tonga por 45-17 y se acomodó en el Grupo B del Mundial de Rugby que se disputa en Francia luego de caer en el debut frente al vigente campeón, Sudáfrica. Escocia se impuso con contundencia y logró el punto bonus, por lo que se afianzó en el tercer puesto de su zona, lo que le daría la clasificación automática a la próxima Copa del Mundo, y buscará pelear por uno de los pasajes a cuartos de final. George Turner, Duhan van der Merwe, Kyle Steyn, Rory Darge, George Horne, Blair Kinghorn y Darcy Graham fueron quienes anotaron los siete tries del elenco escocés, además de las cinco conversiones de Finn Russell para sentenciar el resultado. El Grupo B tiene a Irlanda como líder con 14 puntos, seguido por Sudáfrica con 10 y por Escocia con cinco, mientras que Tonga y Rumania cierran la tabla sin unidades.. Las siguientes fueron las formaciones del partido:. Escocia: 1-Rory Sutherland, 2-George Turner, 3-Zander Fagerson, 4-Richie Gray, 5-Scott Cummings, 6-Jamie Ritchie (C), 7-Rory Darge, 8-Jack Dempsey, 9-Ben White, 10-Finn Russell, 11-Duhan van der Merwe, 12-Sione Tuipulotu, 13-Chris Harris, 14-Kyle Steyn, 15-Blair Kinghorn.. Suplentes: 16-Ewan Ashman, 17-Pierre Schoeman, 18-WP Nel, 19- Sam Skinner, 20-Matt Fagerson, 21-George Horne, 22-Huw Jones, 23-Darcy Graham.. Tonga: 1-Siegfried Fisi ihoi, 2-Paula Ngauamo, 3-Ben Tameifuna (C), 4-Halaleva Fifita, 5-Sam Lousi, 6-Tanginoa Halaifonua, 7-Sione Talitui, 8-Vaea Fifita, 9-Augustine Pulu, 10-William Havili, 11-Afusipa Taumoepeau, 12-Pita Ahki, 13-Malakai Fekitoa, 14-Solomone Kata, 15-Salesi Piutau.. Suplentes: 16-Sam Moli, 17-Tau Koloamatangi, 18-Sosefo Apikotoa, 19-Adam Coleman, 20-Semisi Paea, 21-Sione Vailanu, 22- Sonatane Takulua, 23-Patrick Pellegrini. FG/GAM NA