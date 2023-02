El seleccionado de Escocia dio la sorpresa al derrotar hoy a Inglaterra por 29-23, de visitante, en un encuentro que se disputò en el mítico estadio Twickenham de Londres, válido por fecha inicial del torneo Seis Naciones.

Con el triunfo de hoy, Escocia alcanzó el tercer triunfo consecutivo en el torneo Seis Naciones frente a Inglaterra y se mantiene puntero junto a Irlanda con cinco puntos.

El encuentro tuvo un trámite parejo en la primera parte, con un leve dominio de Inglaterra en el manejo de la pelota y el juego territorial, aunque solo le sirvió para alcanzar un parcial favorable de 13-12.

En la parte complementaria, Escocia emparejó las acciones y logró el ajustado triunfo con el try marcado por la figura del encuentro, Duhan ven der Merwe, a cinco minutos del final del encuentro.

Inglaterra, el más vencedor del torneo Seis Naciones con siete títulos, comenzó la competencia con un juego opaco y sin variantes ofensivas que le costaron un duro revés de local en Londres.

El equipo de la "Rosa", que será rival de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023, el próximo 9 de septiembre en la ciudad de Marsella, contó con el debut del entrenador Steve Bothwick, quien reemplazó al australiano Eddie Jones.

Los tantos de Escocia llegaron por medio de cuatro tries marcados por Huw Jones, Duhan ven der Merwe (2), Ben White, y su medio apertura Finn Russell sumó un penal y tres conversiones.

Para el equipo de la "Rosa", Max Malins (2) y Ellis Genge apoyaron sendos tries, y su capitán Owen Farrell anotó dos penales y una conversión.

Mañana cerrarán la primera fecha en el estadio Olímpico de Roma los seleccionados de Italia y Francia, desde las 12 hora argentina.

En la próxima fecha, el sábado 11, se medirán Escocia-Gales e Irlanda-Francia, mientras que el domingo 12 lo harán Inglaterra-Italia.

Las posiciones son las siguientes: Irlanda y Escocia 5, Inglaterra 1, Gales, Francia e Italia 0.

Síntesís:

Inglaterra: Freddie Steward; Max Malins, Joe Marchant, Owen Farrell (capitán) y Ollie Hassell-Collins; Marcus Smith y Jack van Poortvliet; Alex Dombrandt, Ben Curry y Lewis Ludlam; Ollie Chessum y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Ellis Genge. Entrenador: Steve Borthwick.

Ingresaron: Jack Walker, Mako Vunipola, Dan Cole, Nick Isiekwe, Ben Earl, Ben Youngs, Ollie Lawrence y Anthony Watson.

Escocia: Stuart Hogg; Kyle Steyn, Huw Jones, Sione Tuipulotu y Duhan van der Merwe; Finn Russell y Ben White; Matt Fagerson, Luke Crosbie y Jamie Ritchie (capitán); Grant Gilchrist y Richie Gray; WP Nel, George Turner y Pierre Schoeman. Entrenador: Gregor Townsend.

Ingresaron: Fraser Brown, Jamie Bhatti, Simon Berghan, Jonny Gray, Jack Dempsey, George Horne, Blair Kinghorn y Chris Harris.

Tantos en el primer tiempo: 16' try Jones convertido por Russell (E), 22' try Malins (I), 29' try Van der Merwe (E) y 37', try Malins (I) y 40' penal Farrell (I).Resultado parcial: Inglaterra 13- Escocia 12.

Tantos en el segundo tiempo: 9' try Genge convertido por Farrell (I), 11' try White convertido por Russell (E), 24' penal Farrel (I) , 29' penal Russell(E),y 35' try van der Merwe convertido por Russell (E). Resultado final: Inglaterra 23- Escocia 29

Estadio: Twickenham (Londres).

Arbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda). (Télam)