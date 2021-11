El lateral volante izquierdo de Godoy Cruz de Mendoza Ian Escobar estimó que "por la intensidad que tuvo el equipo en el segundo tiempo" pudieron golear esta noche a Patronato (3-0), en Paraná, por la 23ra fecha de la LPF.

"Por la intensidad que tuvo el equipo en el segundo tiempo lo goleamos a Patronato, cuando en el primer tiempo se nos había presentado complicado el juego", admitió Escobar en declaraciones para la prensa.

"En el segundo tiempo jugué más adelantado, con muchas proyecciones como me pidió el técnico (Diego Flores) en el entretiempo, para desequilibrar más en ataque", indicó.

El jugador surgido de Chacarita Juniors, de 25 años, resultó la figura del cotejo al aportar las asistencias para los dos primeros goles del 'Tomba' y el tercero fue obra suya.

MIRÁ TAMBIÉN Godoy Cruz goleó a Patronato en Paraná por su efectividad

"Gracias a Dios al fin se me dio de hacer mi primer gol para Godoy Cruz, cuando me proyecté en esa jugada y me encontré con el espacio para pegarle, me tuve confianza y rematé cruzado para convertir, lo que es una doble alegría para mí", resaltó.

"Así pudimos salir de una racha adversa que teníamos (3 derrotas y un empate) y el triunfo nos da mayor confianza para jugar la semifinal de la Copa Argentina, a la que llegamos bien preparados", acentuó Escobar.

Click to enlarge A fallback.

Precisamente, quién tuvo un paso por Talleres de Córdoba, ahora lo deberá enfrentar en la semifinal pendiente de la Copa Argentina, el próximo miércoles 1 de diciembre a las 21.10.

El partido se jugará en el estadio Juan Gilberto Funes, de La Punta, San Luis, y el vencedor enfrentará en la final a Boca Juniors, que se impuso a Argentinos Juniors 1-0, en la otra semifinal. (Télam)