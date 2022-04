El defensor de Barcelona Gerard Piqué, dueño de la empresa de eventos deportivos Kosmos, quedó hoy implicado en un escándalo público por su injerencia en el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita en el 2020 y su relación cercana con el presidente de la Real Federación, Luis Rubiales.

En diferentes audios filtrados por el medio español El Confidencial, Piqué -amigo y excompañero de Lionel Messi- reconoció que su empresa se quedó con 24 millones de euros por las cuatro ediciones trasladadas al país árabe y por la ampliación del cupo a cuatro equipos (campeón y subcampeón de LaLiga y de la Copa del Rey).

La situación llevó a Rubiales a brindar una conferencia de prensa este miércoles en la tarde española, donde comentó: "Cuando uno es honesto y hace las cosas bien, solo me da miedo que me metan una bolsa de cocaína. Cuando hay una mafia detrás, me da miedo. Tengo una familia y eso sí que me da miedo. Me considero alguien valiente, pero jamás me imaginé que iba a pasar algo así".

"El acuerdo con Arabia Saudí es para sentirse orgulloso", reiteró el directivo.

"No hay conflicto de intereses. Cuando uno es honesto y hace las cosas bien, solo me da miedo que me metan una bolsa de cocaína. Cuando hay una mafia detrás, me da miedo", concluyó el presidente.

Además, se conoció que Piqué, referente de Barcelona, le pidió al dirigente que lo lleve a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aunque el entrenador Luis De la Fuente desistió finalmente de convocarlo.

“Lo tenemos que mantener muy en secreto y agarrar al míster cuando acabe, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él. Me haría una ilusión... A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?”, pidió Piqué en un audio de WhatsApp difundido hoy en El Confidencial.

A lo que Rubiales respondió: “Yo ya se lo comenté al mister (entrenador) y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto hay que mantenerlo en secreto y el mister, si confía, quiere y tira para adelante, yo encantadísimo. A mi me gustaría que vinieras hasta la absoluta, que te necesitamos más", en recuerdo a la renuncia de Piqué en el 2018 tras la eliminación en Rusia 2018.

Sin embargo, el conflicto escaló cuando Sergio Ramos, por entonces en Real Madrid, "filtró", según el propio Piqué, la idea de ir a Tokio y ambos terminaron afuera de la citación.

Sobre esta situación, Rubiales contó: "Me llamaron varios futbolistas, se lo dije a De la Fuente y él vería. No llamó a ninguno. Conseguimos una plata de la que nos sentimos muy orgullosos. Lo consideran inapropiado... Es más anecdótico".

