El delantero de Boca Juniors Luis Vázquez llevaba 14 fechas sin convertir y hoy marcó en tiempo de descuento el tanto de la victoria por 1 a 0 sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela, por lo que su primer gol en el campeonato le provocó una lógica "alegría inmensa".

"La verdad que volver a convertir me provoca una enorme alegría, pero por suerte tengo compañeros más grandes que en este tiempo de sequía me dieron tranquilidad y me aconsejaron que no me volviera loco, porque la pelota ya iba a volver a entrar", destacó Vázquez en la transmisión televisiva.

"En una jugada anterior me había enojado con Sebastián Villa porque me había reprochado que en una jugada parecida yo no se la había pasado, pero en la última le volvió a quedar una a él, como siempre le pasa, y esta vez él sí me la dio y pude anotar", refirió.

Vázquez, de 21 años, sostuvo también que más allá de lo personal, "lo bueno es que el gol sirvió para volver a ganar y por supuesto ayudar así al equipo".

Por su parte otro juvenil como Alan Varela se mostró muy "emocionado" por haber terminado el partido como capitán del equipo, ya que al salir reemplazado por Aaron Molinas, el volante Guillermo "Pol" Fernández le colocó la cinta a él.

"La verdad que lo que me está pasando a los 21 años es algo sensacional, que significa mucho para mi pero también para mi familia. Es una gran felicidad poder vivir todas estas cosas tan lindas", destacó el oriundo de la localidad bonaerense de Isidro Casanova. (Télam)