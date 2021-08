Lionel Messi no seguirá en Barcelona y la noticia sacude todo el mundo del fútbol. Esto fue confirmado oficialmente por el propio club.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”, reza el texto publicado por el club.

Hasta hace tan solo unos días, la continuidad de “La Pulga” era un hecho. Sólo restaban pulir detalles. Los movimientos de la dirigencia dieron a entender que se movieron las fichas para renovar ese contrato y al mismo tiempo bajar el excedente de gastos. Hasta se habló de que el rosarino iba a aceptar un monto anual que se reduciría 45% en comparación con el que percibió hasta el 30 de junio. ¿Cuál será el nuevo destino del 10?