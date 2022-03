El exentrenador de San Lorenzo Alvaro Castiñera aseguró hoy que es "muy difícil" trabajar en el club de Boedo, tras su sorpresiva renuncia durante una complicada temporada en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

“El momento del club es muy complejo y es muy difícil trabajar. Yo no me sentía muy cómodo y creo que al haber cumplido los objetivos, con ocho fechas antes de terminar la temporada, me parecía que era un buen momento para dar un paso al costado”, apuntó el exDT de Ferro en el programa radial San Lorenzo de América.

“Ya no me sentía cómodo trabajando, no tenía el apoyo del club y me parecía que el trabajo estaba hecho. Yo lo comuniqué a través de mi agente y no me llamó nadie" del Ciclón, señaló acerca de su renuncia.

San Lorenzo armó un equipo con muchos juveniles y sin figuras luego de ser campeón cinco veces consecutivas, debido a los diferentes problemas económicos y deudas con jugadores de las temporadas exitosas.

De hecho, el club casi terminó desafiliado de la competición por pedido de la FIBA, pero presentó un plan de pagos y consiguió continuar en el campeonato, en el que marcha en la 14ta. posición.

“Con Nicolás Fraiman nos juntábamos una vez por semana e intentábamos que el equipo progresara, con todas las dificultades y restricciones que teníamos. Por lo menos hablábamos de progresar, y cuando Nicolás se fue del club, no tuve ninguna relación con otro dirigente”, describió.

“Yo a Gabriel Capristo no le conozco la cara, nunca hablamos, no lo vi nunca, o por lo menos si apareció por el (estadio cubierto) Pando no habló conmigo. Y con Alejandro (Maccio) hablé dos veces nada más. Él venía, pero no tenía relación conmigo, forma parte de una idea que tenía el club con la disciplina, o por lo menos en la relación conmigo”, sentenció sobre los dirigentes de la comisión de básquet azulgrana.

Hace pocas semanas, también habló Silvio Santander, campeón como entrenador en la temporada pasada, aseguró que "nadie" le pagó lo adeudado y apuntó directamente contra el presidente en licencia, Marcelo Tinelli, en un posteo que publicó en Twitter. (Télam)