El entrenador de Sarmiento, de Junín, Israel Damonte, quien fue dirigido por su hoy colega riverplatense Marcelo Gallardo en Nacional, de Montevideo, durante la temporada 2012-2013, celebró hoy "la primera vez" que le puede ganar al "Muñeco" tras el triunfo del verde en el estadio Más Monumental por 2 a 1.

"Estamos muy felices y contentos porque hicimos un gran partido contra un equipo que impone condiciones. No le dejamos espacios, no tuvieron mano a mano, nos replegamos y estuvimos atentos a sus equivocaciones. Pegamos algunas contras buenas y marcamos. En otros partidos la pelota no entraba y ahora si lo hizo. Me pone contento por el trabajo que hacemos", resaltó.

"Vale mucho este triunfo en lo anímico, porque tuvimos partidos donde nos tendríamos que haber llevado algo más. Hicimos un encuentro inteligente al cortar circuitos de juego. Es algo histórico para el club. Ganamos bien y casi no sufrimos", resaltó el oriundo de la ciudad bonaerense de Salto.

Damonte, de 40 años, sostuvo que River "tiró todo lo que tenía a la cancha. Pero siempre estuvimos compactos y hablamos con Lisandro López y Lucas Castro (los más experimentados) en que había que sacrificarse y tener paciencia. Sabíamos que si hacíamos las cosas como pensábamos lo íbamos a ganar".

"Esta es de mis victorias más importantes como entrenador. Es la primera vez que le puedo ganar a Gallardo, que es de los mejores. Me gusta su forma de ser, con una gran humildad. Es un entrenador que quiero. Me tocó perder 7-0 con él, pero soy un trabajador de la vida. Y hoy no hicimos tiempo, sino control del tiempo, que es distinto", advirtió.

(Télam)