Nicolás Reniero es un delantero al que le sobra entrega y le faltan goles, pero con lo primero le está alcanzando por estos días para sumarle al ataque de este nuevo puntero de la Liga Profesional como lo es Argentinos Juniors, algo que considera que su equipo alcanzó "por tener regularidad".

"La verdad que estos tres puntos son muy valiosos para pelear arriba y para eso es muy importante la regularidad en el juego", explicó a ESPN el ex San Lorenzo y Racing Club, luego de consumada la victoria por 2 a 0 sobre Boca Juniors en La Paternal.

"Al final salí unos minutos antes porque me mareé y creo que perdí un poco el conocimiento", comentó el delantero que fue reemplazado por el volante Federico Redondo, hijo de Fernando Redondo, gloria tanto de Argentinos como de Real Madrid.

Justamente Fernando fue uno de esos volantes centrales de categoría que supieron parir las inferiores de Argentinos, como por ejemplo Sergio Batista o Esteban Cambiasso, y hoy esa herencia recae en Fausto Vera, que a los 22 años parece que partirá hacia el exterior en la primera de cambio.

"Estoy muy contento por conseguir la victoria sobre un grande y como locales. Es que en nuestra cancha nos sentimos cómodos, pero además tenemos un grupo muy unido y una línea de juego muy incorporada que son claves para que estemos donde estamos, que es en la punta del campeonato", expresó el joven nacido en Hurlingham.

"Y la verdad que no se que voy a hacer de mi futuro, si me voy o me quedo, pero por lo pronto disfruto en Argentinos Juniors", cerró un Vera cuyo destino inmediato parece estar en Corinthians, de Brasil, mientras también es feliz en Argentina por el logro profesional de su novia, la cantante Aldana Masset, que acaba de convertirse en la nueva voz del grupo musical Agapornis.

(Télam)