El capitán de Boca Juniors, el defensor Carlos Izquierdoz, mostró su satisfacción por la victoria de esta noche sobre Patronato en la Bombonera, 1 a 0 con el debut de Sebastián Battaglia como DT, la primera del equipo en el actual torneo de la LPF.

"Es el resultado que queríamos. Faltaba un poco de todo, ahora es una nueva etapa, hay que asimilar una etapa nueva con los pibes. Trabajamos nada más que cuatro a cinco días con el nuevo técnico y con el correr de los partidos se verá un poco más", dijo "Cali".

Battaglia, que venía dirigiendo la Reserva, saltó a Primera tras la salida de Miguel Ángel Russo.

Luego Izquierdoz se refirió al rival: "Patronato es un equipo difícil, bien trabajado. No estuvimos acertados en los centros, no podíamos encontrarlo a Luis (Vázquez, autor del gol). Por suerte sobre el final se dio, no perdimos la calma, los chicos que entraron lo hicieron bien y conseguimos los tres puntos. Hay que trabajar y ahora toca Platense, otro rival duro como todo el fútbol argentino".

El plantel de Boca quedará concentrado esta noche en un hotel del barrio de Monserrat, mañana desde las 9 se entrenará en el Complejo Pedro Pompilio y luego descansará hasta el lunes, que volverá a practicar el el Predio de Ezeiza.

Boca jugará el próximo miércoles a las 21 de visitante ante Platense por la octava fecha de la Liga Profesional. (Télam)