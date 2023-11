(Por Eduardo Martínez, enviado especial).- El experimentado goleador uruguayo Edinson Cavani dimensionó como el partido de su vida la final de la Copa Libertadores que Boca Juniors disputará este sábado ante Fluminense de Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Todo lo que me tocó vivir no lo pienso, me concentro en el hoy, en el presente, lo que hay por delante. Para mí este es el partido de mi vida por lo que implica, por dónde lo vamos a jugar y por el momento de mi carrera", afirmó el delantero, ganador de 23 títulos a nivel clubes en Danubio de Uruguay (1), Napoli de Italia (1) y París Saint-Germain (21).

Cavani, de 36 años, consideró "bastante rebuscada" la propuesta de lo que cambiaría en su carrera por conquistar la "Séptima" para Boca, pero finalmente aceptó que entregaría todos sus trofeos, a excepción de "la Copa América con Uruguay", que logró en 2011 en Argentina.

El uruguayo reconoció que "son muchas las cosas que hace a este partido como el más importante" y se comprometió a "jugarlo de esa manera" para cumplir con el sueño de los hinchas, que llegaron masivamente a la ciudad sede de la final.

"La gente hizo un sacrificio enorme para venir, nos motiva saber que muchos postergaron cosas de su vida, de su familia para estar acá. Somos conScientes de eso porque el Mundo Boca te transmite día a día la importancia que tiene este partido", afirmó en la conferencia de prensa previa, que compartió en el Maracaná junto al DT Jorge Almirón.

El "Matador" se mostró compenetrado con la causa "xeneize" y expresó su identificación cuando lo consultaron por el fanatismo que despertó Boca en sus hijos.

"Este es nuestro trabajo -enseñó-, vivimos para el fútbol y es normal que nuestro núcleo familiar absorba todo y consuma esa energía que uno siente por estar en el Mundo Boca. Este club es fantástico, te atrapa, es algo que te nace, brota desde adentro".

Llegado a Boca a finales de julio, Cavani recordó que pasó "diferentes emociones, muchas buenas, pero también de las otras" a propósito de su rendimiento deportivo, que hasta el momento se expresa en 13 partidos y tres goles.

"Parece que hace mucho tiempo que estoy acá y cuando uno se pregunta por qué surge lo que todos te dicen: 'así es Boca'. Hay que saber asimilarlo, este club te lo hace vivir así", explicó.

En ausencia del capitán Marcos Rojo, suspendido, el uruguayo será uno de los líderes dentro del campo junto al arquero Sergio "Chiquito" Romero y, en ese línea, destacó "la unidad" del plantel de Boca como uno de los puntos fuertes para encarar el trascendental partido en Río de Janeiro.

"Estamos todos juntos, este es un grupo espectacular, hay un valor humano muy importante y esa es una de las mayores virtudes. Si llegamos hasta acá, mucho tiene que ver eso", consideró.

Boca se instaló en la final de la Libertadores sin haber ganado un sólo partido en la fase final y luego de superar las tres instancias previas con tiros desde el punto penal ante Nacional de Montevideo, Racing Club y Palmeiras de Brasil, ganador de dos de las tres últimas ediciones.

"Después del partido de mañana me imagino feliz, Dios quiera que podamos estar contentos. Vamos a dejarlo todo en la cancha para eso", prometió.

"Los chicos del club saben perfectamente dónde están, se criaron en un club que, por historia, todo el tiempo te demanda ganar. Saben la importancia del partido de mañana y tienen lo que hay que tener para jugar esta final", respaldó.

Entre los once jugadores que comenzarán este sábado, Boca dispondrá cuatro surgidos de sus divisiones inferiores que no superan los 22 años: Nahuel Valentini, Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Valentín Barco.

Por último, Cavani pidió a los hinchas que vivan la final de la Libertadores en paz, luego de los incidentes registrados el jueves en las playas de Copacabana, motivados por una emboscada de la barra de Fluminense.

"Es un momento para disfrutar, para que la gente venga y pueda vivir un partido como este. Da mucha tristeza lo que ocurrió, esperamos que no pase más", concluyó. (Télam)