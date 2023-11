Carlos Coronel, arquero de la selección de Paraguay, aseguró tras el entrenamiento de este sábado y de cara al choque del próximo martes ante Colombia en el Estadio Defensores del Chaco por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que "es el momento de demostrar la fuerza que tenemos jugando de local, este partido significa mucho para nosotros".

El arquero de la selección que conduce el argentino Daniel Garnero, que fue figura el último jueves en el empate 0 a 0 ante Chile, agregó que "el punto en Santiago fue muy importante por jugar con un hombre menos durante 45 minutos y por eso tenemos que valorarlo".

"No es fácil cuando uno juega para la selección, para mí fue una cosa nueva. Cada día practicando y el grupo ayudando también. Me siento más tranquilo, me siento yo mismo haciendo mi trabajo y por eso están saliendo las cosas", cerró el arquero paraguayo.

Por su parte Adam Bareiro, el delantero que se desempeña en San Lorenzo, se refirió a la falta de gol que muestra su selección (apenas 1 gol en los 450 minutos de competencia) y afirmó: "Si queremos marcar goles tenemos que estar tranquilos y serenos para que cuando la pelota podamos convertir. Esa es la manera".

MIRÁ TAMBIÉN DT Zago analiza variantes para reemplazar al suspendido Henry Vaca

El delantero del "Ciclón", que no estuvo a disposición de Garnero para jugar en Chile porque arrastraba una fecha de suspensión, podría ingresar como titular en lugar de Gabriel Avalos, el delantero de Argentinos Juniors.

Por otra parte, Juan Cáceres sería el reemplazante del expulsado Robert Rojas, expulsado ante Chile. (Télam)