Germán Portanova, flamante director técnico del seleccionado argentino femenino de fútbol, aseguró que dirigir a la Argentina se trata del "desafío más grande" de su carrera.

"Es el desafío más grande de mi vida. Debemos conformar un grupo unido, trabajar mucho y con humildad. Quiero jugar con las mejores jugadoras y un grupo fuerte", declaró Portanova, que llega de la UAI Urquiza a la AFA con un contrato por un año, como sucesor de Carlos Borrello, quien quedó como coordinador general de selecciones femeninas en la AFA.

En una conferencia de prensa virtual, el nuevo DT de la Selección comentó que "me dieron total libertad para convocar a las jugadoras que quiero. Con respecto a Borrello, tomaremos sugerencias porque es parte del equipo, pero la decisión final va a ser siempre la mía. No soy un paracaidista, me trajo hasta acá mi trabajo en la UAI Urquiza".

Para Portanova, las jugadoras argentinas "son muy buenas. Para soñar en grande, podemos soñar con ganar una Copa América, pero cuando vea al grupo y comencemos a trabajar nos vamos a dar cuenta si estamos para grandes cosas o no".

El cuerpo técnico de Portanova tendrá sus primeros entrenamientos el 17 y 18 de agosto. "Queremos armar un seleccionado local. Los cuerpos técnicos se mostraron 100% predispuestos para ceder a sus jugadoras. Iremos a ver partidos de AFA, de ascenso, en la búsqueda constante de jugadoras. La idea es buscar jugadoras del norte a sur de la Argentina, por todas las provincias, siempre que armemos conexión seguiremos recorriendo", contó.

Para el entrenador, "hay un abismo" entre el fútbol argentino, sudamericano y europeo.

"Hay un grupo jugando en Europa y haciéndolo de buena forma. Ya el roce de esos entrenamientos hace que las jugadoras crezcan. Las estamos observando y sabemos que hay calidad allí", destacó.

"Hay que convencer a las jugadoras de una idea. De que se sientan cómodas y felices de venir a representar a la Selección Argentina. Tal vez no estén las mejores porque no se pudieron amalgamar al grupo. Mí intención es que estén las mejores unidas", aclaró Portanova.

El exfutbolista, de 47 años, sostuvo que no cambiará su idea de juego. "Hice desde mis comienzos hasta acá en el fútbol femenino, en la UAI Urquiza, y mi trabajo es lo que me trajo hasta acá. No voy a cambiar mi esencia. La idea es ser pragmático, pensar en el arco rival pero adaptándose al partido y al adversario. Siempre habrá un estudio del rival. Los partidos no se dan de una sola manera".

Portanova fue campeón de la Primera División Femenina de la Argentina en tres oportunidades (2014, 2017-18 y 2018-19) con UAI Urquiza y acaba de ser nombrado por la AFA como entrenador de los seleccionados femeninos argentinos de mayores y Sub-20.​ (Télam)