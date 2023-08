El entrenador de Banfield, Julio Falcioni, volvió hoy a la dirección técnica del primer equipo después de su operación de apendicitis y sufrió con la derrota por 2 a 0 como visitante de Huracán, lamentando que en "este mercado de pases, por la economía y la falta de jugadores activos, es muy difícil reforzarse".

"Estamos buscando. El mercado esta difícil para todos los equipos, por la economía y la escasez de jugadores activos. Tienen que venir y jugar. Hace dos días llegó (Ezequiel) Cañete. Seguramente vendrá algún jugador más. Y trataremos de recuperar a Brahian (Aleman) y Milton (Giménez), que están lesionados", apuntó Falcioni en declaraciones a la prensa tras la caída en Parque de los Patricios.

"Hoy hicimos un primer tiempo muy correcto. Huracán tenía la pelota pero no tuvo tiros directos al arco y nosotros tuvimos algunas salidas rápidas que no pudimos definir con claridad. Después, en el segundo se nos vino un poco más el rival y nosotros no estuvimos bien con la pelota. No tuvimos la profundidad necesaria para generar peligro", remarcó.

Falcioni se quedó "con el buen primer tiempo" de su equipo.

MIRÁ TAMBIÉN Villa Mitre ya está en Buenos Aires para partido por Copa Argentina

" Pero nos preocupa todo. Estamos muy apretados con muchos equipos en la tabla Anual, porque los de abajo achicaron la diferencia. Encima el tiempo de preparación fue demasiado corto para todo, para el trabajo y también para los refuerzos. Pero hoy el primer gol rompió el partido. Fue una secuencia de rebotes, pero después nos faltó intentar más", dijo.

Y finalmente, volviendo al mercado de pases, apuntó que están "buscando delanteros, pero impagables para el presupuesto de Banfield", admitió. (Télam)