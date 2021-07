El mediocampista ofensivo argentino Erik Lamela pasó del Tottenham inglés al Sevilla de España, club que lo sumará por las próximas tres temporadas.

De acuerdo con lo revelado por la propia entidad andaluza, el exjugador de River Plate, de 29 años, participará de un trueque que llevará a Bryan Gil a la institución londinense.

Además, según reflejó el diario madrileño 'As', la operación le dejará a la entidad española "unos 25 millones de euros en caja".

Lamela compartirá plantel con sus compatriotas Alejandro 'Papu' Gómez (ex Arsenal), Marcos Acuña (ex Racing) y Lucas Ocampos (ex River Plate).

"Llego con una madurez importante, Sevilla es un club enorme y vengo a aportar lo mío", sostuvo el futbolista bonaerense, en sus primeras declaraciones al sitio oficial de la entidad andaluza.

"No lo dudé cuando se planteó la posibilidad. Quería pasar por la Liga Española antes de terminar mi carrera", explicó.

"Trato de dar lo mejor al equipo. Me caracterizo más por atacar que por defender, pero no tengo ningún problema. Prometo luchar como un león", cerró Lamela.

El conjunto que dirige Julen Lopetegui había incorporado anteriormente en este mercado de pases al arquero serbio Marko Dmitrovic, procedente del Eibar.

(Télam)