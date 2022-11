El presidente del club Patronato, de Paraná, Omar Lenzi, dijo hoy que "este fue un año con muchas emociones", que finaliza obteniendo su primer trofeo al vencer anoche en Mendoza 1 a 0 a Talleres (Córdoba) y coronarse campeón de la Copa Argentina, colocando una estrella en su escudo "añorada por muchos clubes e hinchas".

La fiesta que comenzó anoche en Mendoza continuó al arribar a la capital de Entre Ríos esta madrugada, cerca de las 2:30 horas, con una caravana de autos y un colectivo descapotable que llevó a los jugadores desde el aeropuerto, en las afueras de Paraná, hasta la zona del estadio.

Muchos de los más de 9.000 hinchas y familias que viajaron en colectivos y autos particulares hasta Mendoza para ver la final comenzaron la vuelta inmediatamente para llegar a las 19:30 al club, para participar de la la fiesta y vuelta olímpica, y después cerrar la noche con una cena entre jugadores y sus familias.

"No caemos de tanta alegría, estamos desbordados porque fueron muchas cosas vividas pero estamos muy felices y de festejos", dijo Lenzi.

MIRÁ TAMBIÉN Se define formato para Primera en 2023: un descendido por tabla general y dos por promedio

En diálogo con Télam, explicó que la caravana hacia Mendoza fue el éxodo más grande de la historia de Patronato, con autos y más de 25 colectivos que partieron llenos, algo "extraordinario por todos los kilómetros recorridos".

Es que el 'Rojinegro' eliminó a River Plate en cuartos de final en La Rioja, a Boca Juniors en semis en San Juan, y tras ese partido regresó a Paraná y de allí partió a Mendoza para jugar el partido decisivo con Talleres.

El presidente de Patronato señaló el "agradecimiento eterno" a los hinchas que tenían "una cara de felicidad que explotaba de emoción", pero les pidió que se alegren aún más "por todo lo que se está por vivir".

Mientras en Mendoza había alegría, también la hubo en la Costanera de la capital entrerriana, donde se vio el partido en pantalla gigante, y después cientos de hinchas y ciudadanos festejaron en la plaza principal, para luego sumarse a la caravana con los jugadores.

MIRÁ TAMBIÉN Getafe le ganó a Elche de argeninos Almirón y Boyé en la Liga de España

"Yo no soy de Patronato, pero somos de la ciudad y lo apoyamos siempre porque trajo el fútbol de primera que lo veíamos en la cajita cuadrada, lo teníamos acá, y ahora se vienen equipos de todo el continente", dijo a Télam Gustavo, un hombre de 56 años que festejaba con su familia.

Uno de los mayores cánticos y alientos fueron para Sava, que comenzó su relación con el Patrón en marzo de este año y su contrato finaliza, hasta ahora, en diciembre, cerrando la competencia con 20 victorias, 7 empates y 15 derrotas.

El Colo "gusta como juega cada vez más y eso entusiasma,. Queremos que continúe y siga para que sigamos disfrutando este buen fútbol", agregó a Télam un paranaense que tiene 79 años y que siguió al club desde chico.

Silvia, hincha de Patronato, se mostró "muy emocionada y feliz como paranaense de verlos campeón" porque "es un triunfo que necesitaban todos los chicos en esta última etapa".

Es que el técnico logró en siete meses que el equipo quedara décimo entre veintiocho, que por primera vez en la historia un club entrerriano se corone campeón, clasifique a la Copa Libertadores; y viaje a Abu Dhabi para disputar la Supercopa frente a Boca en enero del 2023.

Al llegar a Paraná, Sava habló con Télam y confirmó que hasta la consagración "fue un proceso que fue creciendo día a día con la motivación de seguir y estar concentrados en el juego. Era lo que teníamos que hacer", pero a la hora de hablar de renovación, pidió tiempo porque "hay que analizar un montón de cosas", con "muchos jugadores que se irían".

En ese sentido, el presidente del club explicó a esta agencia que el técnico "tiene las puertas abiertas. Pero es una decisión de él. Ahora se toma vacaciones y en su regreso evaluaremos sus ganas de seguir y su disposición. Y esta dirigencia va a "intentar por todos los medios que se quede. Todo es charlable".

Respecto de la renovación de los contratos y préstamos de muchos de los jugadores del plantel, aseguró que primero buscará la continuidad de Sava y después "se verá con cada uno" de sus dirigidos.

Lenzi hizo un recorrido por lo que fue su poco más de año al mando del club de Paraná, desde que llegó en agosto del 2021, donde nunca se imaginó vivir algo así, porque "era un tiempo de turbulencias, con la urgencia de salvarse del descenso".

"Teníamos los campeonatos anteriores donde no habíamos hecho una muy buena actuación, por poquito no se logró pero bueno vino esta bendición y estamos felices", al ser el primer equipo del interior no afiliado directamente a la AFA en conquistar un título a nivel nacional.

También marcó la derrota con Barracas a fines de julio pasado, tras un polémico arbitraje y donde cuatro jugadores y el entrenador de arqueros fueron detenidos y permanecieron en una comisaría por unas 14 horas, acusados de "lesiones y atentado y resistencia a la autoridad".

Esa jornada "la gente nunca se la olvidó. Había mucha desazón", dijo Lenzi, pero sirvió para "pegar un envión para arriba" y "hoy lo que importa es que Patronato tiene esa estrella tan añorada por muchos clubes e hinchas".

Finalmente, el dirigente de la institución explicó que si bien el club no tiene fútbol femenino, "si es un requisito indispensable y Patronato no lo posee. Por eso nos abocaremos al armado del mismo"; mientras que la localía se buscará mantener en el Presbítero Bartolomé Grella, con "obras si es necesario. De lo contrario se buscará la mejor opción". (Télam)