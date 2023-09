AEK Atenas, equipo que conduce el DT argentino Matías Almeyda, batió esta tarde como visitante a Volos, por 3-2, en partido válido por la tercera fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El campeón de la pasada temporada se impuso con un tanto de penal, en tiempo de descuento, del mediocampista marroquí Noureddine Amrabat.

El azuleño Almeyda, de 49 años, asumió la conducción del AEK Atenas en mayo del año pasado y recientemente cayó ante Amberes de Bélgica (0-1 y 1-2), en una serie de acceso para la fase final de la Liga de Campeones de Europa.

El delantero santafesino Ezequiel Ponce (ex Newell’s) y su colega neuquino Sergio Araujo (ex Boca Juniors) se alistaron en el conjunto ateniense, que reúne 4 unidades, con un encuentro suspendido.

En Volos (un punto) se desempeñó desde el arranque el extremo Maximiliano Comba (ex Gimnasia La Plata), según registró un informe de ‘Soccerway’.

En otro encuentro, Olympiakos vapuleó por 4-0 a Lamia, para conservar el liderazgo, con 9 puntos. En el elenco ganador se produjo el debut del exlateral de Vélez Sarsfield, Francisco Ortega, quien llegó a principios de semana en una operación que rondó los 4,9 millones de dólares por el 90 por ciento de la ficha.

También jugaron en el conjunto de la zona de El Pireo el exvolante de Huracán, Santiago Hezze, y el exdefensor de Argentinos Juniors, Nicolás Freire, quien entró en la segunda parte.

El argentino Julián Bartolo (ex Acassuso) anotó un gol (Pt. 28m.) para Asteras Trípolis, que perdió por 3-2 ante Aris Salónica, que contó con los concursos de Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero) y Jonathan Menéndez (ex Newell’s).

Otros marcadores: OFI Creta 1-PAOK Salónica 0; Kifisia 2-Atromitos 1 (gol de Lucas Acevedo); Panserraikos 1-Panaitolikos 1.

(Télam)