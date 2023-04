AEK Atenas, equipo que dirige el DT argentino Matías Almeyda, derrotó hoy por 1-0 a PAOK Salónica, resultado que le permitió subirse a la cima de las posiciones de la Superliga de fútbol de Grecia, al jugarse la segunda fecha de la ronda campeonato.

El equipo ateniense se impuso en el estadio Toumbas de la ciudad de Tesalónica, con una conquista del delantero neuquino Sergio Araujo (ex Boca Juniors y Tigre), a los 35 minutos de la segunda parte.

De esta manera, el elenco del bonaerense Almeyda (quien tomó la conducción del AEK Atenas en mayo pasado) llegó a la sumatoria de 63 puntos, los mismos que reúne Panathinaikos que, con los concursos del tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente) y del cordobés Daniel Mancini (ex Newell’s), empató 0-0 con Volos, que tuvo en sus filas al rafaelino Enzo Gaggi (ex Chaco For Ever).

Además, Olympiakos igualó 2-2 con Aris Salónica, donde hizo un gol el delantero paraguayo Juan Manuel Iturbe (ex River Plate).

MIRÁ TAMBIÉN El líder Claypole igualó ante Central Córdoba en la prosecución de la fecha de la Primera C

Posiciones: Panathinaikos y AEK Atenas 63 puntos; Olympiakos 60; PAOK Salónica 57; Aris Salónica 41; Volos 40

(Télam)