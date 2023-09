El mediocampista Enzo Roldán, quien no integró el equipo de Unión de Santa Fe en el partido ante Newell's Old Boys de Rosario, será sometido a estudios médicos por una molestia en la rodilla derecha y no se descarta una intervención quirúrgica, informaron hoy voceros del club.

Roldán, titular en el esquema del técnico Cristian "Kily" González, comenzó a sentir dolores durante un trabajo de gimnasia la semana pasada y en principio se trata del menisco interno de la rodilla derecha, por lo que recibió un tratamiento con ácido hialurónico.

De no haber una evolución favorable, el cuerpo médico del club analizará corregir la lesión con una intervención quirúrgica, situación que se definirá a mediados de esta semana.

"Tenía el problema en el menisco interno, así que preferimos darle un poco de descanso a la rodilla. Ayer me pusieron un plasma con ácido hialurónico, espero que eso responda bien, si no, ver la opción de operar, esperemos que no", dijo el jugador tras el partido ante los rosarinos.

En su reemplazo jugó Tiago Banega, cuya tarea dejó conforme al entrenador, por lo que se perfila para continuar en el equipo en el partido previsto para el jueves ante Godoy Cruz de Mendoza, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

De cara a ese encuentro el técnico González deberá esperar la evolución de Federico Vera, quien se retiró con un golpe ante Newell's, y no se descarta que pueda tener su debut desde el arranque el delantero Nicolás Orsini, quien viene de jugar media hora tras reemplazar al juvenil Jerónimo Domina. (Télam)