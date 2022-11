El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández aseguró hoy que se le "cumplió un sueño", al convertir un golazo frente a México para liquidar el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial de Qatar 2022, donde el conjunto albiceleste mantiene latente la ilusión de clasificarse a los octavos. "Hoy se me cumplió un sueño, hacer un gol en un Mundial

Siempre soñé jugar con esta camiseta, estoy muy feliz por la victoria de hoy y por el grupo, que está para grandes cosas.Pensé en mi familia, en mis viejos, mi hija y mi mujer, que vinieron a apoyarme. En la gente que vino a alentar y a quienes están en Argentina viendo desde sus casas. Ahora a pensar en Polonia", manifestó Fernández tras el encuentro

Además, se refirió a su abrazo con el capitán Lionel Messi tras el gol: "Leo es uno de mis ídolos, lo miraba desde chico y hoy juego un Mundial junto a él. Le agradezco por la persona que es conmigo", dijo

"Con Arabia fue una derrota dura, pero a los argentinos les digo que este grupo los va a representar de la mejor manera y va a buscar una victoria más ante Polonia", agregó. Ángel Di María, por su parte, señaló: "Estoy contento, feliz por este grupo porque veníamos trabajando muy bien. En el primer partido las cosas no se dieron como esperábamos pero hoy le pudimos dar una alegría a la gente y a nuestras familias". En esa línea, continuó: "Hace años peleamos, luchamos y dejamos todo. No fue presión, no se dio como esperábamos el partido con Arabia. Hoy hicimos un gran encuentro con un gran rival, sabíamos que iba a ser duro y que no íbamos a ganar fácil o por muchos goles". Por su parte, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez señaló: "Sabíamos que si perdíamos quedábamos afuera y ellos nos hicieron el partido difícil, pero teniendo al Diez se hace más fácil", remarcó sobre la figura de Messi. "Había mucha tensión, muchas preguntas. Estos tres días fueron muy difíciles para nosotros. Esto es partido a partido, nos queda ganar el miércoles", cerró "Dibu".