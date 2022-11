El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández, autor de un golazo en el 2-0 contra México en el Mundial Qatar 2022, estaría en la mira de Real Madrid para la segunda parte de la temporada 2022/2023. El rumor trascendió de los diarios deportivos de la capital española y de Barcelona, Marca y Mundo Deportivo, respectivamente, que indicaron que el ex River es del agrado de la institución "merengue". De acuerdo a lo que informó Marca, el Real Madrid piensa en Fernández como una alternativa de Jude Bellingham, de 19 años, quien se desempeña en el Borussia Dortmund y en la selección de Inglaterra. A su vez, Mundo Deportivo expresó que "la joven estrella del Mundial entra en el radar blanco", ya que "Real Madrid piensa en un volante tras las marchas, tardías o tempranas, de Luka Modric y Toni Kroos". No es la primera vez que el club "Merengue" está detrás de él, ya que le interesaba contar con sus servicios desde principios de este año, pero Benfica de Portugal movió primero las fichas y se lo quedó por US$20 millones. Ahora, la clausula de salida del mediocampista argentino es de US$120 millones. Fernández se metió en la lista de 26 del entrenador Lionel Scaloni después de sus grandes rendimientos en el elenco "millonario" y la continuidad de esas buenas actuaciones en Benfica, donde no necesitó de un tiempo de adaptación para lucirse en el Viejo Continente. El sábado pasado fue una de las figuras de la Albiceleste en el valioso triunfo contra México, en el que fue el autor de un bonito gol que selló el resultado final por 2 a 0 para el elenco nacional. FGB/GAM NA