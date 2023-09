El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández, quien se consagró campeón del mundo en Qatar 2022, no tuvo una actuación deslumbrante en su debut en Eliminatorias Sudamericana. El futbolista del Chelsea de Inglaterra tuvo estanoche su primera vez en el formato clasificatorio para la Copa del Mundo, aunque la particularidad es que el surgido en River ostenta de haber obtenido el título mundialista sin disputar encuentros de este calibre en el ciclo pasado. Fernández, fue parte de la convocatoria argentina en los amistosos ante Jamaica y Honduras en Estados Unidos, que marcaron la previa del Mundial de Qatar 2022. Esta chance fue la que lo metió en la nomina definitiva. El público jugó su partido con el ex River también, ya que el surgido de la cantera de Núñez recibió el cariño de las más de 80 mil personas que le retribuyeron con aplausos lo hecho en tierras qatarís. Fernández no brilló ante Ecuador, sin embargo siempre semostró como una opción en el mediocampo por el sector izquierdo eintentó diagramar el juego asociado a la hora de atacar junto a Alexis Mac Allister y Lionel Messi. De su juego característico apenas algunos destellos: algunas "pisadas" que le valieron algunas faltas y un tiro de media distancia que paso cerca del travesaño. LG/GAM NA