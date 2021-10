Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nicolás Russo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nicolás Russo

¿Qué sensación lo invade tras el regreso del público a las canchas del fútbol argentino?

La verdad que en lo particular me dio una alegría enorme. El viernes, en la cancha de Lanús, una emoción enorme. Volver a escuchar la gente, había una alegría, la gente no paraba de cantar. Va más allá de un resultado, si fue bueno o malo, la gente es como que necesitaba ir volviendo a una vida normal, a la vida que todos queremos. Y bueno, fue un avance.

MIRÁ TAMBIÉN El chileno Paulo Díaz se sacó la espina contra Boca: La gente nos dio un plus

Después, más allá de eso, de la alegría, el folklore, fue con total normalidad. Nosotros tuvimos los parámetros, no tuvimos inconveniente de ningún tipo. Tomamos los recaudos, permitimos únicamente que entren los socios y dentro de todo se hizo con una normalidad absoluta.

Click to enlarge A fallback.

¿Le parece bien que se arranque con un 50 por ciento de aforo, luego con un 75 y así hasta llegar a un posible 100 por ciento de aforo?

Yo creo que, en la medida que la situación sanitaria lo permita, debemos ir al 100 x 100.

MIRÁ TAMBIÉN Coria es oficialmente designado como nuevo capitán argentino en la Davis

¿Eso lo ve factible en la brevedad?

Si la situación sanitaria lo permite yo lo veo factible, si están prácticamente todas las actividades con normalidad. Pero además en Lanús se cumplió lo del 50 por ciento pero es imposible contrarrestar que la gente esté junta. Es imposible contrarrestar que cada uno tenga el barbijo en la tribuna.

Entonces, si se puede, tenemos que ir al 100. De eso estoy convencido.

Se habla también de la posibilidad de la vuelta del público visitante. ¿Cómo ve esa situación? ¿Le parece que estamos camino a eso ante este regreso a la normalidad?

Bueno, en la provincia de Buenos Aires no teníamos público visitante antes de la pandemia. Entiendo que vamos a ir camino a eso, de hecho escuché a Aníbal Fernández y la verdad que yo soy partidario de que el público visitante vuelva a los estadios.

Soy partidario de que el público visitante vuelva a los estadios.

Después, bueno, habrá que esperar. Primero irá al 100 x 100, ver que desarrolla con normalidad y después empezar con el público visitante. No hay que enloquecernos. Hay que ir haciéndolo de a poco.

Lo llevo al plano legislativo por un proyecto de ley que presentó contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en relación a las instituciones deportivas. ¿Cómo avanza este proyecto?

Ha sido aprobado creo que en dos comisiones, y lo tenemos que tratar en el recinto. Entiendo que al momento de tratarse va a tener aprobación y después tiene que ir al Senado pero va por bueno camino. Está haciendo el circuito habitual, por diferentes comisiones.

¿Cuáles son los puntos principales de este proyecto que usted decidió presentar y por qué ha decidido implementar esta normativa?

La xenofobia, el racismo, la discriminación son cosas que están instaladas en gran parte de nuestra sociedad y para esto el objetivo del proyecto es dar charlas de capacitación en lugares como los clubes, donde concurre muchísima gente y puede ser un disparador para darle visibilidad a este tema e instalar que esto debe terminarse en la Argentina.

-