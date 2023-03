Natán Cerda Chiaradía, seleccionado como uno de los argentinos que viajarán a Azerbaiyán para disputar el Campeonato Mundial de Taekwondo 2023, se encuentra en la búsqueda de apoyo económico para solventar la mayor parte de los gastos que implicará el viaje desde Viedma, en donde reside.

El Campeonato Mundial de Taekwondo se realizará entre el 29 de mayo y el 4 de junio próximos en Bakú, ubicada en la parte asiática de Azerbaiyán, que también tiene regiones que pertenecen a Europa.

Cerda Chiaradía, de 26 años y viedmense de nacimiento, fue seleccionado por el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) para integrar un grupo de 8 masculinos y 8 femeninos que representarán a la Argentina.

El taekwondista reside en el barrio Santa Clara de la capital rionegrina, en donde desde niño comenzó a practicar el deporte en el cual sus padres son profesores.

El deportista, medallista internacional en los abiertos de Brasil, Uruguay y Chile y medallista nacional (oro 2015 y bronce 2019), se consagró campeón provincial los últimos cuatro años, y también se coronó campeón en la categoría menos de 74 kilogramos en el torneo Clausura Nacional de Tae Kwon Do 2022.

"Para mí, es una pasión y un estilo de vida. Es el arte de las patadas. Desde lo personal, me cambió mucho. Una hora más en el gimnasio es una hora menos en la calle. Me dio muchas posibilidades y me abrió el camino. Si bien es un deporte caro, para mí lo es todo", expresó Carda Chiaradía a la prensa local.

El taekwondista es profesor de educación física, "por lo general, suelo entrenar entre cuatro o cinco horas al día, incluso algunas veces me levanto a las cinco de la mañana para salir a correr", agregó el deportista que está en la búsqueda de apoyo económico para viajar al próximo torneo mundial de la especialidad.

Natán Cerda Chiaradia busca representar a la Argentina en la categoría 74kg, que tiene al español Daniel Quesada Barrera como último campeón en el Mundial que en 2022 se disputó en la ciudad mexicana de Guadalajara. (Télam)