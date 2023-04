Platense empató 0-0 con Colón de Santa Fe en condición de local por la duodécima de la Liga Profesional 2023 y ambos acumulan su segundo partido sin victorias. El partido no dio mucho que hablar, fue un encuentro discreto y de más fricción que juego. El "Sabalero" fue el que más intentó buscar romper el cero frente al "Calamar", que cerró el encuentro sin remates al arco. El equipo de Martín Palermo, que alcanza los diecisiete puntos en el certamen, continuará su camino en el torneo cuando visite el Estadio Pedro Bidegain para enfrentar a San Lorenzo de Almagro mientras que, por el lado de los de Néstor Gorosito, recibirán el viernes a Vélez Sarsfield en el Estadio Brigadier Estanislao López. Platense quedó con 17 puntos y se mantenía en el puesto 12mo

en el certamen, en tanto que Colón, con once puntos, no redondea una buena campaña, y está relegado por el momento al puesto 22do

con 22 unidades. Esta es la síntesis de Platense vs Colón de Santa Fe por la Liga Profesional 2023: Liga Profesional 2023 - Duodécima fecha. Platense vs Colón de Santa Fe Estadio: Ciudad de Vicente López. Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Germán Delfino. Platense: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino, Sasha Marcich; Jerónimo Cacciabue, Franco Díaz, Nicolás Castro, Vicente Taborda; Nicolás Servetto y Ronaldo Martínez. DT: Martín Palermo. Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Rafael Delgado, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Eric Meza; Baldomero Perlaza, Julián Chicco, Juan Álvarez, Carlos Arrua; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito. Cambios en el segundo tiempo: 14m. Cristián Vega por Julián Chicco (C) y Tomás Galván por Carlos Arrua (C); 19m. Franco Baldassarra por Jerónimo Cacciabue (P); 25m. Mauro Quiroga por Ronaldo Martínez (P); 35m. Ignacio Schor por Nicolás Castro (P) y Maximiliano Salazar por Nicolás Servetto (P). AMP/AMR NA