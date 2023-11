Mariano Andújar y Mauro Boselli, emblemas de Estudiantes de La Plata, jugarán mañana su último partido con la camiseta del club y serán homenajeados en el estadio UNO, luego del encuentro ante Lanús.

Andújar, de 40 años, y Boselli, de 38, se transformaron en dos jugadores históricos de Estudiantes, les quedará nada más y nada menos que jugar la final de la Copa Argentina, pero este lunes pasarán estos dos emblemas del Pincha a convertirse en leyendas.

Andújar con una carrera que se inició en Huracán, pasó por Italia y años en la Selección argentina, tiene en el currículum de su carrera 652 partidos y de esos 456 fueron en Estudiantes, donde se consagró campeón del Apertura 2006 y de la Copa Libertadores del 2009.

Desde fines del 2015 que regresó para no irse nunca más superó a otros dos históricos del club (Miguel Russo y Leandro Desábato) en cantidad de presencias y hoy es el tercer jugador que más veces defendió la camiseta albirroja, detrás de Manuel Pelegrina con 508 y Abel Herrera con 483.

"Siento felicidad, orgullo y agradecimiento a mis compañeros. Estoy a las puertas del retiro seguramente, y poder jugar una final con este club que tanto me identifica y tanto quiero, es único. Me emociona", destacó el arquero y capitán en las últimas horas.

En el sitio oficial del club remarcó que “me siento parte de este club y siempre voy a estar cerca, vivo a 5 cuadras del Country pero era el momento ideal para ponerle un punto final a mi carrera. Todo se va a extrañar pero tal vez sea mejor así”. Dejó la puerta abierta para jugar un tiempo más si le sale algo del exterior (podría ser Estados Unidos) y en las últimas semanas hubo un operativo liderado por sus compañeros que se quede 6 meses más pero la decisión parece no tener vuelta atrás”.

Mauro Boselli regresó en el 2022 y estuvo a la altura. Marcó desde ese momento 32 goles de los 92 que hizo en el Pincha, donde alcanzó la marca de Calderón con 92 y está entre los máximos 10 artilleros de la historia. Además llegó a los 21 gritos y superó a la bruja Juan Ramón Verón y se convirtió en el goleador histórico del Pincha en competencias internacionales.

El goleador tuvo un largo camino en el exterior por Inglaterra, Italia, España, México, Paraguay y Brasil pero regresó al Pincha porque como el mismo confesó quería que sus hijas pudieran disfrutar del grito de la gente “Booosellli, Booosellli…”. No habrá más actividad para el “9” o su emblemático dorsal “17” y se irá a vivir a Málaga. Su carrera cuenta con 572 partidos y 209 en “su” Estudiantes.

“A Estudiantes lo tengo en el corazón y lo voy a llevar siempre, nunca me alejaré del club, porque me dio la posibilidad de ser parte de su historia. Lo voy a extrañar en el día a día pero es una decisión de vida que se tomó. A Estudiantes más allá de cada partido se lo disfruta en todo momento, dan ganas de estar, no se viene a marcar tarjeta, se comparten momentos con todos los que están acá, me transmitió los valores que me inculcaron en mi familia”, señaló en un reportaje para el sitio oficial.

Boselli destacó a Alejandro Sabella como el mejor entrenador que tuvo “fundamentalmente en lo humano” y recordó que “el clásico que más disfrute fue el posterior a ganar la Libertadores. Fue 3 a 0, hice uno de los goles y lo festejé con +el, porque horas antes había perdido a su papá y eligió estar a nuestro lado”.

Luego, el atacante señaló que “los dos goles más importantes fueron el de la final con Cruzeiro por lo que significó para mi y para el club, y el que le hice al Barcelona, a pesar que perdimos, por la importancia del rival que teníamos enfrente y lo que nos estábamos jugando”.

Andújar y Boselli tendrán su gran homenaje, muestras de un cariño que no terminará y dejarán un espacio vacío, difícil de llenar en el "Pincha". (Télam)