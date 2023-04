Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán igualaron 0 a 0 en un encuentro para el olvido disputado esta noche, en el estadio UNO, en la continuidad de la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023. Con este resultado, el conjunto local no logró aprovechar la levantada para acercarse a los puestos de animadores del certamen, mientras que la visita continúa en la zona baja de la tabla de posiciones y se ubica a dos puntos de Unión de Santa Fe, equipo que estaría perdiendo la categoría de forma parcial. En una primera etapa de bajo vuelo y para el olvido, tanto Estudiantes como Atlético Tucumán ofrecieron poco para brindar un buen espectáculo, ya que las acciones de peligro estuvieron en la lista de faltante, y si bien la visita contó con un tiro en el palo por parte de Marcelo Estigarribia, bajaron el telón sin emociones. Ya en el complemento, el ritmo del encuentro no sufrió alteraciones. Incluso, dentro del pobre nivel futbolístico, fue Estudiantes el que por medio de una pelota parada estuvo a punto de abrir el marcador con un cabezazo de Jorge Rodríguez, sin embargo, el arquero Tomás Marchiori tuvo una intervención destacada para mantener la valla invicta. Posteriormente, una ejecución de Joaquín Pereyra de tiro libre desde la derecha, que se fue apenas por arriba del travesaño, fue lo mejor que se observo en un partido que no será de los más recordados.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Liga Profesional 2023. Fecha 11. Estudiantes (LP) 0 - Atlético Tucumán 0. Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Salomé Di Iorio.. Estudiantes: Mariano Andújar; Ezequiel Muñoz, Luciano Lollo, Zaid Romero; Eros Mancuso, Santiago Ascacibar, Gastón Benedetti, Emmanuel Más, Jorge Rodríguez; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Ramiro Ruiz Rodríguez y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri. Cambio en el primer tiempo: 30m Matías Godoy por Mas (E). Cambios en el segundo tiempo: 24m Mateo Coronel por Rodríguez (AT) y Francisco Di Franco por Sánchez (AT); 27m Leonardo Godoy por Mancuso (E) y Mateo Pellegrino por Rollheiser (E); 35m Fernando Zuqui por Ascacibar (E) y Christian Menéndez por Estigarribia (AT); 40m Hernán De La Fuente por Tesuri (AT). LG/GAM NA