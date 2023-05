Tigre igualó esta noche 2-2 a Newell´s Old Boys, en condición de local, por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional 2023 y ambos desperdiciaron la oportunidad de alcanzar la zona de clasificación a Copa Sudamericana. En el partido disputado en el Estadio José Dellagiovanna, Brian Aguirre abrió la cuenta para la "Lepra" a los dos minutos de juego pero, a los siete, Facundo Colidio igualó de penal para el "Matador". Abel Luciatti puso el 2-1 para los de Victoria a los 14 minutos pero, a los 41 de la segunda parte, Cristián Ferreira empató el marcador. El equipo de Diego Martínez, que no pierde desde la octava fecha, continuará su camino en el torneo cuando visite el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para enfrentar a Independiente mientras que, por el lado de los de Gabriel Heinze, recibirán a Arsenal de Sarandí en el Estadio Marcelo Bielsa. El encuentro arrancó frenético con un gran remate cruzado de Brian Aguirre que se transformó en el 1-0 para los rosarinos a los dos minutos pero Tigre se repuso rápido y, a los siete, Facundo Colidio de penal volvió a poner las cosas iguales en el "Monumental de Victoria". El "Matador" siguió insistiendo en búsqueda de la ventaja y, a los 14, con un frentazo impecable, Abel Luciatti marcó el 2-1. Ya en la segunda parte, tras un gran pase de Juan Sforza al espacio en el área chica, Cristián Ferreira cabeceó por encima del arquero Gonzalo Marinelli y puso el 2-2 definitivo. Esta es la síntesis de Tigre vs Newell’s Old Boys por la Liga Profesional 2023: Liga Profesional 2023 - Decimoquinta fecha. Tigre (2) - Newell’s Old Boys (2). Estadio: José Dellagiovanna, Tigre. Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Lucas Novelli. Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Aguilera, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Alexis Castro, Agustín Cardozo, Cristián Zabala; Facundo Colidio y Tomás Badaloni. DT: Diego Martínez. Newell s Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Willer Ditta, Guillermo Ortiz, Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza, Marcos Portillo; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze. Goles en el primer tiempo: 2m. Brian Aguirre (N); 7m. Facundo Colidio (T); 14m. Abel Luciatti (T) Goles en el segundo tiempo: 41m. Cristián Ferreira (N) Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Agustín Obando por Lucas Blondel (T); 12m. Cristián Ferreira por Marcos Portillo (N) y Ángelo Martino por Bruno Pittón (N); 17m. Lucas Menossi por Alexis Castro (T); 25m. Jeremías Pérez Tica por Ramiro Sordo (N); 27m. Sebastián Prediger por Cristián Zabala (T), Blas Armoa por Tomás Badaloni (T) y Martín Ortega por Víctor Cabrera (T) AMP/AMR NA