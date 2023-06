San Lorenzo recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero por la vigésima fecha de la Liga Profesional, con la baja importante del delantero Andrés Vombergar, quien no será de la partida porque debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El conjunto de Boedo recibirá al elenco santiagueño este lunes a las 17 en el estadio Pedro Bidegain, en un encuentro clave para sus aspiraciones de seguir en la lucha por el título en el torneo, luego del empate sin goles con Palestino de Chile que lo dejó muy cerca de la eliminación en la Copa Sudamericana. San Lorenzo acumula cuatro partidos sin ganar entre las dos competencias y la principal falencia del equipo es la sequía goleadora, por lo que la ausencia de Vombergar, quien convirtió dos tantos de penal en el último triunfo ante Instituto de Córdoba, será una baja sensible para Rubén Insua. Su lugar en la nómina lo ocupará el colombiano Diego Perea, quien aún no debutó en Primera, mientras que en el once habría varios cambios en relación a la alineación que enfrentó a Palestino. En la práctica del domingo, el técnico dispuso los ingresos del mediocampista colombiano Carlos Sánchez por Gonzalo Maroni y del atacante Ezequiel Cerutti por Vombergar, al tiempo que Adam Bareiro volvería a la titularidad en reemplazo de Nicolás Blandi. De esta manera, el equipo lo integrarían Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. San Lorenzo suma 36 puntos en el torneo y se ubica a cinco de River, que tiene 41 y un partido menos, mientras que Talleres se ubica como escolta con 40 unidades tras vencer este sábado a Arsenal de Sarandí. Por su parte, el técnico Leonardo Madelón pondría a los siguientes titulares en Central Córdoba de Santiago del Estero: Matías Mansilla; Ciro Rius, Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gustavo Canto, Marcelo Benítez; Brian Farioli, Leandro Maciel, Enzo Kalinski, Lucas Besozzi; Lucas Gamba. FG/AMR/KDV NA