El prestigioso DT Marcelo Gallardo reclamó una reforma del fútbol argentino para volver a tener una liga competitiva, en el acto de descubrimiento de su estatua en las puertas del Estadio Monumental.

“El fútbol argentino debe reformarse para volver a ser una liga seria, con un campeonato mucho más lógico. Esto no nos da jerarquía ni nos hace crecer a nivel internacional. En Brasil hay una liga mucho más competitiva y por eso generan lo que generan", advirtió el "Muñeco".

Frente a centenares de personas reunidas en la avenida Figueroa Alcorta, Gallardo recordó: "Una vez dije que era muy difícil irme de River. No hay posibilidad alguna que pueda desprenderme de este maravilloso club. Los amo, crecí en este club y creo que voy a morir en este club”.

Sobre su futuro indicó: "No estoy desesperado por dirigir. No quiero ir a un lugar por ir, tengo que sentir una conexión a la hora de dirigir. Si encuentro un espacio donde yo pueda sentir que algo me identifica se dará".

"Sería mentir si digo que no extraño a River. En la vorágine no podía analizar muchas cosas, fue una decisión muy trabajada. Vibro como hincha en cada partido que juega River", añadió.

La estatua propuesta por el dirigente Carlos Trillo, candidato a presidente en las últimas elecciones, ya se encuentra en la puerta del museo riverplatense, junto con la de Ángel Labruna.

El evento recordó el paso de Gallardo por el club, tanto en su etapa como futbolista como en su ciclo de entrenador que tuvo una duración de 8 años con múltiples títulos.

Al acto asistieron ex jugadores como Marcelo Salas, Hernán Díaz, Leonardo Astrada, Leonardo Ponzio e integrantes del actual plantel Franco Armani, Milton Casco, Enzo Pérez, Matías Kranevitter, Jonatan Maidana, Nacho Fernández, Bruno Zuculini y Nicolás De La Cruz, entre otros.

Al escenario subió el manager del club Enzo Francescoli, y los ayudantes de Gallardo, Matías Biscay y Hernán Buján, además del ex titular del club, Rodolfo D’Onofrio.

Gallardo, de 46 años, es el técnico más ganador de la historia de River Plate con 14 títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018 que ganó con la célebre final ante Boca Juniors en Madrid. (Télam)