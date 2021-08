Arsenal recibirá mañana a Patronato de Paraná en un partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol en el cual ambos equipos buscarán volver a la victoria. El encuentro se llevará a cabo desde las 18:00 en el estadio Julio Humberto Grondona, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Pablo González y Gisella Trucco, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports. Arsenal viene de sufrir una dura caída por 4 a 0 en su visita a Estudiantes de La Plata y, tras la salida de Mateo Carabajal, quien ya no estuvo en este partido, arribó a la entidad de Sarandí el defensor Gonzalo Goñi. Goñi, de 22 años, se desempeña como primer marcador central, proviene de Godoy Cruz de Mendoza y tuvo pasos previos por Estudiantes de Buenos Aires y Agropecuario, además de haber sido formado en la categorías juveniles de Boca Juniors. El futbolista firmó en las últimas horas un vínculo contractual con Arsenal hasta diciembre de 2023 e inmediatamente se sumó a los entrenamientos, por lo cual no se descarta que sea de la partida desde el inicio por Julián Navas, quien reemplazo a Carabajal frente a Estudiantes de La Plata. Por su parte, Patronato de Paraná igualó 1 a 1 como local de Newell´s y el entrenador Iván Delfino realizaría un solo cambio tomando como referencia a los once que empezaron jugando ese encuentro y el mismo sería el ingreso de Tiago Banega en lugar de Brian Nievas

. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles: Liga Profesional Quinta fecha Arsenal – Patronato Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal) Árbitro: Fernando Espinoza Hora de inicio: 18:00 - TV: TNT Sports Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Julián Navas o Gonzalo Goñi, Gastón Suso, Emiliano Papa; Juan Andrada, Leonel Picco, Valentín Larralde, Nicolás Castro; Lucas Albertengo y Nicolás Mazzola. DT: Sergio Rondina. Patronato: Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani, Lucas Kruspzky,Rolando García Guerreño, Oliver Benítez; Franco Leys, NicolásDelgadillo, Tiago Banega, Gabriel Gudiño; Héctor Canteros; ySebastián Sosa. DT: Iván Delfino. KDV/GAM NA