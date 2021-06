El defensor de River Plate Alex Vigo aseguró que se siente "cada vez mejor y más adaptado" al equipo, y explicó que el entrenador, Marcelo Gallardo, le pide "atacar todo el tiempo y presionar después de perder la pelota para evitar el desgaste del retroceso".

Vigo, que llegó al club para la pasada temporada desde Colón de Santa Fe, contó también su admiración por Gonzalo Montiel, del que es el suplente natural, y el aprendizaje que significa trabajar cada día junto con Jonatan Maidana, Enzo Pérez y Leo Ponzio.

"Me vengo adaptando al equipo y a lo que pide Marcelo. Cada día estoy mejor. Estoy feliz. Lo que me piden es atacar todo el tiempo y pedir la pelota. En Colón nos defendíamos un poco y volvíamos a atacar, pero acá es la presión después de perder la pelota para recuperar lo más rápido posible y no desgastarnos yendo para atrás", dijo Vigo en diálogo con el programa River Monumental desde Orlando, donde el pĺantel está haciendo la pretemporada.

"Gonzalo es un gran jugador, lo admiro, y además es una enorme persona. Yo vine a aportar lo mío, si me toca jugar o no, siempre voy a apoyar esté adentro o afuera de la cancha", dijo de Montiel.

Y sobre la experiencia de trabajar con referentes como Maidana, Ponzio y Pérez indicó: "Tratamos de aprender, de aprovecharlos. Tomar sus consejos y aplicarlos para ir creciendo".

En un tono más intimista, Vigo contó de su pasado: "Mi papá biológico me abandonó antes de que yo naciera y recién a los 17 años mi mamá me lo contó. Fue duro. Hoy sigo viviendo en el mismo rancho en el que me crié de chico con mi familia, aunque la fuimos mejorando, la fuimos levantando de a poquito".

"Siempre les agradezco a mis abuelos, a mi vieja, a mi viejo que hicieron todo para cuidarme a mí y a mi hermano, para que tenga los estudios terminados y pueda jugar al fútbol -agregó-. No les puedo devolver mucho porque lo material va y viene, pero siempre que puedo les agradezco y les recalco que con esfuerzo todo se consigue. Le pago los estudios a mi hermana para que ella pueda tener un futuro y pueda independizarse".

Finalmente recordó: "Cuando se cerró el pase a River estaba tomando mate en mi casa. Justo me llama Marcelo y me dijo que estaba todo hecho. Cuando me llamó Gallardo me largué a llorar con toda mi familia. Me mandó un whatsapp y después me llamó". (Télam)