Estudiantes de Río Cuarto será local ante Deportivo Madryn, mientras que Defensores de Belgrano recibirá a San Martín de San Juan, en los partidos que completarán hoy la 27ma. fecha de la Primera Nacional.

A las 13.35 Estudiantes, con ocho fechas sin derrotas y en zona de de reducido por el segundo ascenso, enfrentará al equipo patagónico, que con siete compromisos sin reveses, está a tres unidades de esa clasificación.

Por su parte, a las 21.10 (por TyC Sports), Defensores, que atraviesa una serie positiva de 10 encuentros sin derrotas y clasificando al reducido, jugará ante San Martín de San Juan que apenas logró tres unidades de las pasadas nueve.

Resultados de ayer: Guillermo Brown 1-Santamarina 0; Tristán Suárez 0-San Telmo 2; Nueva Chicago 0-Flandria 1; Almagro 1-Temperley 1; Mitre 1-Deportivo Riestra 1; Alvarado 0-Deportivo Morón 1; Ferro 2-Belgrano 0; San Martin 0-Chaco For Ever 0; Instituto de Córdoba 2-All Boys 0.

Posiciones: Belgrano 56; San Martín (T) e Instituto 50; Gimnasia (M) 46; All Boys 45; Almagro 43; Estudiantes (RC)ío IV 41; Independiente Rivadavia 39; Defensores, San Martín (SJ), Brown (A), Chaco For Ever y Estudiantes 38; Dep. Madryn, Chacarita y Brown PM 35; Dep. Riestra y Deportivo Maipú de Mendoza (x) 34; Ferro y Guemes (SE) 33; Gimnasia de Jujuy 32; Agropecuario 31; Quilmes, Mitre (SE) y Almirante Brown 30; Dep. Morón y Atlanta 29; Temperley, San Telmo y Alvarado 27; Atlético de Rafaela 26; Nueva Chicago 25; Flandria y Villa Dálmine 24; Tristán Suárez y Sacachispas 23; Santamarina 21.

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de su parcialidad. (Télam)