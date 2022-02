Atlas, vigente campeón y dirigido por el argentino Diego Cocca, empató 1 a 1 en su visita ante Puebla y Tijuana, con Sebastián Méndez como entrenador, cayó fuera de casa ante Mazatlán, en cotejos jugados anoche en el inicio de la tercera fecha del certamen mexicano de fútbol.

En el Estadio Cuauhtemoc, en Puebla, Atlas empató con el local tras tomar ventaja a los 85 minutos a través del colombiano Julián Quiñones, pero se le escapó el triunfo en el tercer minuto adicional tras el tanto concretado por Guillermo Martínez.

En Atlas jugaron Hugo Nervo (ex Arsenal y Huracán), Julio Furch (ex San Lorenzo, Arsenal y Olimpo) y Emanuel Aguilera (ex Godoy Cruz e Independiente), mientras que en Puebla lo hizo Pablo Segovia (ex Independiente, Atlanta y Los Andes).

En el Estadio Mazatlán, el Tijuana del "Gallego" Méndez cayó 2 a 0 con goles del colombiano Nicolás Benedetti y Roberto Meraz. Para los vencidos jugaron los argentinos Lisandro López (ex Arsenal y Boca), David Barbona (ex Nueva Chicago, Estudiantes y Racing), Lucas Rodríguez (exEstudiantes) y Facundo Ferreyra (ex Banfield y Vélez).

Hoy jugarán Santos-América-Pumas de la UNAM-León. Los punteros son Puebla y Atlas con 11 puntos (un partido más jugado), seguido por Cruz Azul con 10, Pachuca con 9, Guadalajara y Tigres 7. (Télam)